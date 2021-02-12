Обновлен список государств, по приезде из которых надо соблюдать карантин

В новом перечне, опубликованном Минздравом, всего 22 государства – ровно столько же, сколько и двумя неделями ранее. Теперь в списке есть Франция, Словакия и Сербия.

КИШИНЕВ, 12 фев — Sputnik. Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты в пятницу обновило список стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, при въезде из которых в Молдове необходимо соблюдать 14-дневный режим самоизоляции.

Этот перечень обновляется раз в две недели и вступает в силу в следующий понедельник.

В список стран "красной зоны" по-прежнему входят 22 государства: Албания, Андорра, Бахрейн, Чехия, Арабские Эмираты, Эстония, Франция, Израиль, Ливан, Мальта, Монако, Черногория, Португалия, Великобритания, Сан-Марино, Сербия, Словакия, Словения, Испания, США и Швеция.

В зону повышенного риска попадают страны, где заболеваемость COVID-19 составляет свыше 421 случая на 100 тысяч населения. В "зеленую зону", соответственно, входят государства, где риски распространения инфекции ниже, поэтому прибывающим из них не нужно уходить на карантин.

"Эпидемиологическая карта в обязательном порядке заполняется лицами, въезжающими на территорию Молдовы из стран, входящих в список тех, для которых введен режим самоизоляции", – отметили в Минздраве.

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