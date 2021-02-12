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Депутаты Народного собрания Гагаузии

Состав ЦИК утвержден: когда пройдут выборы в Народное собрание Гагаузии

© Screenshot / Пресс-служба НСГ
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210212/33609458/sostav-tsIk-utverzhden-kogda-proydut-vybory-v-narodnoe-sobranie-gagauzii.html

Выборы в Гагаузии должны были пройти 4 апреля, но затем их отменили. Только сейчас удалось утвердить новую дату голосования.

Комрат, 12 фев - Sputnik, Максим Топал. Гагаузские депутаты избрали еще одного члена региональной избирательной комиссии, а также утвердили дату проведения очередных выборов депутатского корпуса.

Депутаты НСГ
© Sputnik / Maxim Topal
В Гагаузии отменили назначенные на 4 апреля выборы в Народное собрание

В повестке дня заседания значилось всего три вопроса. Депутаты так и не смогли принять бюджет, но утвердили смету расходов на предстоящие выборы. Кроме того, они утвердили и источник покрытия средств – резервные фонды НСГ и Исполнительного комитета. Обойдутся выборы депутатов бюджету Гагаузии в 3 миллиона 778 тысяч леев.

К этим вопросам уже на заседании добавились еще два – доизбрание одного недостающего члена Центризбиркома Гагаузии по квоте Исполкома и назначение даты выборов.

Кандидатом в ЦИК стал действующий руководитель Главного управления молодежи и спорта Гагаузии Сергей Стояногло. За него свои голоса отдали 25 из 30 присутствующих депутатов.

"Благодарю за оказанное доверие. Сделаю все, чтобы его оправдать", - сказал Сергей Стояногло.

После этого он принял присягу:

"Я, Стояногло Сергей Георгиевич, клянусь соблюдать и чтить Конституцию Республики Молдова, Уложение Гагаузии (Гагауз Ери), закон Республики Молдова "Об особом правом статусе Гагаузии" и законы АТО Гагаузия. Защищать права и основные свободы граждан честно, сознательно, добросовестно и непредвзято исполнять возлагаемые на меня высокие должностные обязанности, не делать никаких политических заявлений на протяжении всего срока пребывания в должности члена Центральной избирательной комиссии Гагаузии".

Народное собрание Гагаузии отказалось назначать выборы
© Sputnik / Maxim Topal
Снова без даты - Народное собрание Гагаузии отказалось назначать выборы

Согласно положениям Избирательного кодекса автономии, тексты принятой и подписанной присяги на трех языках (гагаузском, молдавском и русском) хранятся в Народном собрании Гагаузии.

На этом же заседании депутаты утвердили и смету расходов на проведение выборов в НСГ (3 миллиона 778 тысяч леев), а затем была утверждена дата проведения выборов – 16 мая текущего года.

Народное собрание автономии состоит из 35 депутатов, избираемых по одномандатным округам. Полномочия депутатов рассчитаны на 4 года.

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