В Приднестровье появится инновационный парк "Территория развития"

Предполагается, что проект позволит сосредоточить в едином месте людей разных возрастов и профессий, чтобы раскрыть их таланты. Намечаются и другие инвестиционные проекты в 2021 году.

ТИРАСПОЛЬ, 12 фев – Sputnik. В Приднестровье намерены открыть инновационный парк "Территория развития", в котором на одной площадке смогут проявить свои таланты учащиеся, студенты, работники IT-отрасли. Запуск запланирован к сентябрю.

"С прошлого года Агентство по инвестициям занимается развитием IT-отрасли в Приднестровье. Разработана соответствующая концепция, определено помещение для развертывания инновационного парка", – отметили в правительственной пресс-службе.

Объект предусматривает лекторий – образовательное пространство, где будут проходить семинары, тренинги, лекции; коллективное "поле" – зона под "мозговой штурм" и презентацию идей; а таке коворкинг – небольшая офисная территория, которую можно будет арендовать.

Планируется также вести комплексную работу по популяризации IT-технологий в регионе.

В 2020-м году Агентство подписало пять инвестиционных договоров на сумму свыше 5,7 миллионов евро. Речь идет о проектах в сфере сельского хозяйства, производстве различных типов металлических изделий из сырья Молдавского металлургического завода, изготовлении ульев и переработке меда, выпуске напольных резиновых покрытий из переработанных автомобильных шин.

"В 2020 году была положительная динамика по инвестиционному притоку и по новым проектам. Это в первую очередь связано с работой, проделанной в 2018 и 2019 годах. Мы понимаем, что то воздействие, которое пандемия оказала в 2020 году, оставит свой негативный след, скорее всего, в работе 2021 и 2022 годов", – отметил глава агентства Андрей Бетанов.

По словам руководителя, Агентство сейчас ведет переговоры с потенциальными инвесторами по нескольким инициативам. Речь идет о реализации проектов в отраслях металлургии и металлообработки, сельского хозяйства и строительных материалов.

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