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Аппарат искусственной вентиляции легких. Иллюстративное фото

Официально: более тысячи новых случаев COVID-19 подтвердилось в стране

© Sputnik / Евгений Одиноков
Общество
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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (97)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210212/33612201/ofitsialno-bolee-tysyachi-novykh-sluchaev-covid-19-podtverdilos-v-strane.html

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове превысило 168 тысяч.

КИШИНЕВ, 12 фев — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1280 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава в пятницу.

Дозы вакцины Pfizer-BioNTech
© REUTERS / Andreas Gebert
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Выявлено четыре эпизода "импорта" инфекции: из Румынии, Украины, Великобритании, Чехии.

Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 168 826.

За минувшие 24 часа проведено 4100 тестов, при этом повторно — 343.

За последние сутки COVID-19 заразились 67 медработников: 19 врачей, 31 медсестра и 17 человек вспомогательного персонала.

В крайне тяжелом состоянии находятся 286 пациентов (из них 55 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких). 

По данным Минздрава, за сутки выздоровел 641 человек. Всего вылечившихся на данный момент — 156 198.

Зафиксировано еще 19 летальных исходов, общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции — 3626.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое продлили до 15 февраля 2021 года.

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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (97)

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