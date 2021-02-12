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Врач скорой помощи.

Молдавские спасатели получили помощь — медицинское оборудование из Чехии

© Inquam Photos / Cornel Putan
Общество
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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (99)
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Sputnik Молдова
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В грузе, доставленном в Республику Молдова, тысячи комплектов защитного снаряжения, а также аппараты ИВЛ.

КИШИНЕВ, 12 фев — Sputnik. Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям МВД получил от правительства Чешской Республики партию специализированного защитного оборудования для медицинских учреждений нашей страны.

В церемонии передачи гуманитарной помощи приняли участие госсекретарь Минздрава Татьяна Затык, руководство МВД, представители делегации Европейского союза и посольства Чешской Республики в Молдове.

Пожертвованная партия содержит 300 тысяч защитных масок, 100 тысяч хирургических перчаток, 5 тысяч защитных костюмов, а также 55 аппаратов ИВЛ, необходимых для лечения пациентов в среднем и тяжелом состоянии с диагнозом COVID-19.

Общая сумма оборудования составила 342 тысячи евро. Помощь была предоставлена правительством Чехии посредством Механизма гражданской защиты Европейского союза.

Полученное снаряжение будет направлено в медицинские учреждения Молдовы в кратчайшие сроки, сообщает Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты.

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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (99)

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