Экспорт морепродуктов из Молдовы в ЕС: повод для иронии или добрый знак

Вторая по счету молдавская компания недавно получила право на поставки рыбных товаров и морепродуктов в страны Евросоюза. Мнения прессы и специалистов не совпала.

КИШИНЕВ, 12 фев – Sputnik. Недавно в молдавских новостных лентах промелькнуло сообщение, в подаче которого сквозила усмешка: Молдова в скором времени будет экспортировать морскую рыбу в страны Евросоюза. Речь шла о добытом отечественной компанией праве на поставку переработанных морепродуктов в страны европейского содружества.

По словам экономического эксперта Галины Шеларь, подобные новости не повод для иронии, а очень хороший знак для местных производителей и экспортеров.

Откуда в Молдове морская рыба?

Несколько дней назад Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (НАБПП) сообщило о том, что еще одно, второе по счету, молдавское предприятие по переработке и продаже морепродуктов получило право на экспорт рыбы и морепродуктов на рынок Евросоюза.

Новый экспортер – это дочерняя компания крупной румынской сети. В Молдове фирма работает с 2017 года, обслуживает сеть профильных магазинов, а также владеет собственным цехом по переработке рыбы неподалеку от Кишинева.

© Photo : ANSA Прозводственный цех предприятия-экспортера.

Сырьё в Молдову компания импортирует – из Норвегии, Исландии, Фарерских островов, а также Италии. Здесь его перерабатывают и фасуют.

Первоначально, продукцию планировалось использовать для нужд внутреннего рынка. В конце прошлого года фирма обратилась в НАБПП за разрешением экспортировать ее в страны ЕС.

Как заявили СМИ в руководстве компании, первую партию рыбы предприятие планирует поставить в ЕС весной, по ценам на 30% дороже, чем на внутреннем рынке. Для начала товар отправится в Румынию, затем компания намерена расширять географию поставок, на очереди Италия, Франция, Ирландия.

До этого единственным экспортером икры и рыбы в страны Евросоюза было предприятие с левого берега Днестра.

В НАБПП тем временем рассчитывают в ближайшем будущем получить у компетентных европейских органов разрешения на экспорт в ЕС других переработанных продуктов животного происхождения: молочных, из куриного мяса.

Сейчас из этого спектра продукции Молдова может экспортировать в ЕС яичный порошок, пчелиный мёд, морепродукты и шкуры животных.

Хороший знак для производителей

На мировом продовольственном рынке всегда жесткая конкуренция, а Евросоюз — один из самых закрытых "прилавков" в мире. Об этом рассказала Sputnik Молдова экономический эксперт Галина Шеларь.

"Еще совсем недавно за счет импорта ЕС удовлетворял 2% своей потребности в продовольствии. Все остальное производилось внутри Евросоюза. И связано это с несколькими факторами", – рассказывает Шеларь

Во-первых, по словам эксперта,агросектор в ЕС очень хорошо дотируется. "Если у нашего фермера доход на 95-97% приносит его собственная деятельность, то в ЕС, в зависимости от страны, на долю субсидий приходится 65-70% доходов сельских хозяйств", – объясняет эксперт.

Во-вторых, в ЕС огромное количество разнообразных требований к безопасности продовольственных товаров.

"Что касается продукции животноводства, то там очень жесткие требования, это касается как здоровья животных, так и процесса их переработки. И для того, чтобы продукт попал на рынок ЕС – это очень длительный процесс", – объясняет собеседница.

Республика Молдова с 2000 года инициировала процесс согласования стандартов и получения разрешительных документов на экспорт продовольственных товаров на рынки ЕС. Этот процесс не завершен до сих пор, отмечает Шеларь.

"Поэтому мы не можем поставлять в ЕС мясо, колбасы, другую животноводческую продукцию до сих пор", – говорит эксперт.

По ее словам, каждый новый вид продукции, открытый для экспорта в страны ЕС, как и каждый новый производитель, получивший право поставлять товар на этот рынок, это результат усилий как самого экономического агента, так и государственных структур.

"Это серьезная работа как компании, так и НАБПП, которое показало, что у него есть возможности контролировать качество работы этого предприятия. Это предприятие должны были проверить представители Еврокомиссии. Они приезжают на место", – поясняет Шеларь.

Судя по информации НАБПП, у них близятся к завершению переговоры о выдаче разрешений производителям куриных и перепелиных яиц и ряду птицефабрик, производящим куриное мясо.

"Это очень хороший знак для производителей. Это означает, что для нас могут быть открыты и другие рынки", – уточняет эксперт.

Однако, как рассказывает Шеларь, у Молдовы на протяжении долгих лет сохраняются выгодное географическое положение и торговые преференции со странами ЕС и странами СНГ, но в полной мере страна пока не смогла ими воспользоваться. Главными проблемами, которые отпугивают инвесторов, по-прежнему остаются перманентная политическая нестабильность и недостаток рабочей силы из-за миграции населения.

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