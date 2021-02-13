Повысят ли цены на стоматологию в Приднестровье

Специалисты из Левобережья рассказывают, почему госклиникам региона сложно конкурировать с частниками.

ТИРАСПОЛЬ, 13 фев – Sputnik. Исходя из рыночной ситуации, потенциала для роста стоимости услуг стоматологии госклиник в Приднестровье, нет. Об этом говорилось на заседании исполнительного органа власти региона.

"Однако конкурировать на рынке сложно, поскольку государственная клиника и стоматологи-индивидуальные предприниматели находятся в неравных налоговых условиях", – пояснили в правительственной пресс-службе.

В конце 2020 года приднестровское госпредприятие "Республиканская стоматология" представила бизнес-план на год. По ряду позиций потребовалась доработка. Устранение недочетов проходило при участии Государственной управляющей компании (ГУК). Руководитель организации Виктор Добров подчеркнул, что на данный момент осталось лишь два спорных момента. Оба связаны с методикой составления калькуляции.

В первом случае при расчете стоимости услуг не учитывают в полном объеме заработную плату медицинских сотрудников. По мнению экспертов, это положение необходимо урегулировать. Иначе могут возникнуть перекосы, влияющие на доходы организации.

Второй – актуальные цены на материалы. Как отметил Добров, ситуация становится прозрачной только тогда, когда производится закупка. Это значит, что желательно осуществлять снабжение материалами в режиме, который рекомендует новый закон о госзакупках.

"Бизнес-модель – рабочая, но нужно с предприятием повзаимодействовать в части составления калькуляции и методики распределения расходов", – выразил мнение директор ГУК.

В частных стоматологических клиниках Приднестровья недавно провели проверки.

"Процент скрытой выручки составляет до 300% по некоторым фирмам. Конечно, в таких условиях конкурировать сложно", - отметил глава исполнительной власти Александр Мартынов.

По его словам, проверки будут продолжены в ближайшее время совместно с правоохранительными органами.

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