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Шахматы.

В сквер в центре Кишинева вернулись шахматные столы

© CC0 / Pixabay / klimkin
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210213/33614293/v-skver-v-centre-chisinau-vernulis-shahmatnye-stoly.html

Хорошая новость для столичных любителей старинной игры, которые желают провести время за партией на свежем воздухе.

КИШИНЕВ, 13 фев — Sputnik. Примэрия Кишинева продолжает благоустройство сквера в центре столицы, возле памятника национальному поэту Михаю Эминеску.

Возрождая многолетнюю городскую традицию, в сквере были установлены два современных шахматных стола, дополнительно оборудованных панелью для игры в нарды, сообщил мэр Кишинева Ион Чебан.

Градоначальник уточнил, что в случае необходимости на месте для игры в шахматы будет установлена садовая мебель для зрителей.

Сквер между Органным залом и Национальным драматическим театром был открыт после масштабной реконструкции в конце ноября 2020 года.

Сквера у театра им. Еминеску
© Photo : Facebook / Iv Ceban
Новый облик старого сквера.

В ходе ремонта пришлось полностью заменить практически все - от тротуаров и бордюров до планировки аллей. В сквере установлены современные фонари, вазы для деревьев и цветов, скамейки, выдержанные в едином урбанистическом стиле. 

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Теги:
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