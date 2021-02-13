Как обстоят дела с противопожарной безопасностью в молдавских больницах

КИШИНЕВ, 13 фев – Sputnik. В интервью Sputnik Moldova директор Института неотложной медицины Михай Чокану отметил, что учреждение, которое он представляет, работает в соответствии с внутренним планом пожарной безопасности, который ежегодно обновляется и утверждается Пожарной инспекцией сектора Буюканы муниципия Кишинев.
Кроме того, Институт экстренной медицины издал приказ, предусматривающий дополнительные меры пожарной безопасности в учреждении.
"Таким образом, все сотрудники были проинструктированы, как вести себя в случае пожара и проверять помещения и огнетушители, расположенные во всех отделениях. Проведена дополнительная проверка всех гидрантов в отделениях, в каждом подразделении у нас есть два гидранта для обеспечения безопасности пациентов ", – заявил Чокану.
В то же время директор больницы отметил, что в настоящее время учреждение проводит обучение и практические занятия по использованию огнетушителей каждым сотрудником.
"Была проведена проверка, и все оборудование с мелкими дефектами было демонтировано и мы скоро закупим другие устройства", – сказал Чокану.
Кроме того, наложено ограничение на использование пациентами кипятильников и прочих подобных устройств.
На протяжение последнего месяца пожары произошли в главной клинической больнице Тирасполя, медучреждении на Украине и в румынском ковид-центре. Последние два эпизода привели к гибели людей.
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