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Пожарный гидрант.

Как обстоят дела с противопожарной безопасностью в молдавских больницах

© Sputnik / Евгений Биятов
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210213/33615278/kak-obstoyat-dela-s-protivopozharnoy-bezopasnostyu-v-moldavskikh-bolnitsakh.html

Насколько подготовлены медицинские учреждения страны к предотвращению возможных возгораний и спасению жизней пациентов и сотрудников?

КИШИНЕВ, 13 фев – Sputnik. В интервью Sputnik Moldova директор Института неотложной медицины Михай Чокану отметил, что учреждение, которое он представляет, работает в соответствии с внутренним планом пожарной безопасности, который ежегодно обновляется и утверждается Пожарной инспекцией сектора Буюканы муниципия Кишинев.

Больница Матей Балш.
© Sputnik / Georgiana Arsene
Бухарестская больница "Матей Балш" после пожара – фото, видео

Кроме того, Институт экстренной медицины издал приказ, предусматривающий дополнительные меры пожарной безопасности в учреждении.

"Таким образом, все сотрудники были проинструктированы, как вести себя в случае пожара и проверять помещения и огнетушители, расположенные во всех отделениях. Проведена дополнительная проверка всех гидрантов в отделениях, в каждом подразделении у нас есть два гидранта для обеспечения безопасности пациентов ", – заявил Чокану.

В то же время директор больницы отметил, что в настоящее время учреждение проводит обучение и практические занятия по использованию огнетушителей каждым сотрудником.

"Была проведена проверка, и все оборудование с мелкими дефектами было демонтировано и мы скоро закупим другие устройства", – сказал Чокану.

Кроме того, наложено ограничение на использование пациентами кипятильников и прочих подобных устройств.

Пожарный гидрант
© Sputnik / Mihai Caraus
Пожар в главной клинической больнице в Тирасполе: что произошло
Ранее Минздрав издал положение, обязывающее все медицинские учреждения принимать необходимые меры по пожарной безопасности, особенно там, где высока концентрация техники – в отделениях интенсивной терапии и там, где используются концентраторы кислорода.

На протяжение последнего месяца пожары произошли в главной клинической больнице Тирасполя, медучреждении на Украине и в румынском ковид-центре. Последние два эпизода привели к гибели людей.

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