В ЕС одобрили намерения Румынии предоставить Молдове партию вакцины от COVID

Идею выделить Молдове партию иммунопрепаратов из собственной квоты Румынии озвучил президент соседней страны Клаус Йоханнис во время своего визита в Кишинев в январе 2021 года.

КИШИНЕВ, 13 фев – Sputnik. Глава Европейского совета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовали решение официального Бухареста о предоставлении Молдове 200 тысяч доз вакцины из запасов Румынии. Об этом говорится в пресс-релизе правительства соседней страны по итогам визита премьер-министра Флорина Кыцу в Брюссель 12 февраля.

В беседе с главой Европейского совета Шарлем Мишелем гость упомянул, что Румыния взяла на себя обязательство передать 200 тысяч доз Республике Молдова.

"Глава Евросовета Шарль Мишель полностью согласился с этим подходом и выразил поддержку разработке эффективного механизма в этом отношении", – говорится в сообщении.

Премьер-министр Румынии обсуждал ту же тему с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Председатель ЕК поблагодарила Кыцу за решение передать Республике Молдова до 200 тысяч доз вакцины.

Президент Румынии Клаус Йоханнис во время своего визита в Кишинев в январе 2021 года пообещал, что Румыния предоставит из собственной квоты 200 тысяч доз вакцины от коронавируса для Республики Молдова.

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