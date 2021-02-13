Официально: сколько новых случаев COVID-19 подтвердилось в стране

Общее число документально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове приближается к 170 тысячам.

КИШИНЕВ, 13 фев – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 979 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава в субботу.

Выявлено два эпизода "импорта" инфекции – из Румынии и Украины.

Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 169 805.

За минувшие 24 часа проведено 3739 тестов, при этом повторно – 345.

За последние сутки COVID-19 заразились 44 медработников: 15 врачей, 18 медсестер и 11 человек вспомогательного персонала.

В крайне тяжелом состоянии находятся 284 пациента (из них 57 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

По данным Минздрава, за сутки выздоровели 638 человек. Всего вылечившихся на данный момент – 156 836.

Зафиксировано еще 14 летальных исходов, общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции – 3640.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое продлили до 15 февраля 2021 года.

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