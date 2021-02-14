Секретные коды летописи Молдавского государства

В государственных актах и хрониках Молдавского княжества первых столетий его существования содержатся важнейшие сведения об истории нашей страны, в том числе изначальные этнокультурные коды.

Совсем недавно любители и знатоки отечественной истории отмечали очередную годовщину важного события, которое ознаменовало фактическое признание венгерским королем независимости Молдавского княжества. Как сообщается в грамоте Людовика I, 2 февраля 1365 года в ходе борьбы за власть прибывший из Марамуреша в Молдавию воевода Богдан изгнал местного воеводу Балка и его сыновей из страны, занял престол, при этом не подчинившись венгерскому монарху. Соответствующая запись о делах Богдана сохранилась в грамоте вышеупомянутого венгерского короля.

Практически сразу после обретения независимости канцелярия молдавского воеводы издает государственные грамоты – различные документы, касающиеся внутренней и внешней политики. Также в Молдове систематически ведутся записи важных событий – летописи или исторические хроники. В этих источниках сохранены ценнейшие сведения об истории Молдавского государства.

Документы содержат оригинальные упоминания о названии страны, топонимии, информация о государственном языке.

Русский язык в грамотах и хрониках Молдовы

До XVII века в Молдове было издано большое количество административных актов, точное количество которых трудно подсчитать. Первые академические три тома в серии DRH (Documenta Romaniae Historica), изданные в Румынии в прошлом веке, содержат более тысячи документов молдавской госканцелярии.

Грамота Стефана III Великого – господаря Молдавского княжества в 1457-1504 годах.

Кроме того, написано 17 летописей. Характерная их особенность заключается в том, что почти все они были написаны на русском (или древнерусском) языке. Небольшое количество – на латинском и польском. На молдавском языке только в XVII–XVIII веках выходят "Летописи Страны Молдавской" Григоре Уреке, охватывающий период с 1359 по 1594 год, Мирона Костина (с 1595 по 1661 год), Иона Некулче (с 1661 по 1743 год).

Таким образом, можно с уверенностью говорить о том, что русский язык наряду с молдавским был государственным в Молдавском княжестве как минимум лет триста со дня основания государства.

Воевода и господарь

В одной из самых ранних сохранившихся грамот мы узнаем о титуле правителя молдавского государства Романа, правившего в 1392–1394 годах, о названии страны, ее границах.

Приведем фрагмент документа: "Великий самодержавный, милостью божи господин, Ио Роман воевода обладая Землею Молдавскою от планины до моря. Дал… моим сынам, Олександро и Богдане, слузе (слуге) нашему, Иванышу витязю, за верную службу… села на Серете, ему урук со усем доходом, у во веке, и детем его, и внучатым его, и правнучатым его, и пращурам его, со всем правом. Имена селам: Чюрсасыецы и Владимировцы и Букуровцы… Писан лист у лета 6900 года от сотворения мира, месяца марта".

Роман назван воеводой, обладающий Землей Молдавскою, что в те времена означало, собственно, Молдавское княжество. Ясно указаны границы страны – от планины (горы), то есть от Карпатских гор до моря – имеется в виду Черное море. Приблизительно с 1385 года Бессарабия (историческая область – сегодня это некоторые южные районы Республики Молдова и приморские районы Одесской области) вошла в состав Молдавского княжества.

Флаг Стефана Великого (копия). Из коллекции Петра Костина.

В грамоте 1398 года правитель Молдовы назван не только воеводой, но и господарем: "Милостью божиею, мы Юга воевода, господарь Земли Молдавской. Знаемо чиним нашим листом, усем добрым паном кто на не узрит или его услышит, уже той истинный слуга наш, пан Брая, служил преже святопочившим родителем нашим, а днесь служат нам правою и верою службою. Тем, мы, видевше его верною службе, жаловали есмы его особною милостью, дали есмы ему одно место, на Страхотиние, ему, урик (подарок), со усим доходом, и дитем его, и унучатом его, и правнучатом его, и пращерятом его <…>".

Документ – дарение земельного участка – подтверждают, кроме господаря Юги, и бояре молдавские. Земля, как мы видим, передается в наследственное владение.

Молдова или Молдава?

В документах господарской канцелярии сохранены многочисленные названия населенных пунктов, мест, рек и так далее. В нескольких грамотах Александра Доброго (правил в 1400–1421 годах) упоминается река, давшая название Молдавскому государству.

Текст грамоты молдавского господаря Александра Доброго 1427 года. Копия.

"Милостью Божиею, мы, Ио Александр воевода, господин Земли Молдавской, и брат господства ми, жупан Богдан… дарует своему слуге и боярину Николе за верную службу село Берово у нашей земли, у Молдавской".

Далее в грамоте сообщается: "И хотар ему есть на могилы що на Чунгох, от поле прости на Молдава; от могылы що на Чунгох, путем, на другой могылы, на конец царин, от толе прости черес долиной…".

Именно в такой форме – Молдава – река указана и в некоторых летописях. Это, вероятно, славянская огласовка немецкого топонима Мулдава, хорошо известного в Европе в латинской форме Молдавия.

Напомню, что территория княжества задолго до образования в XIV веке Молдавского государства, входила во II–IV веках новой эры в состав государства Визиготов, которые переносили этот топоним по Европе. Поэтому он встречается, кроме Молдавии и Валахии, в Польше, Белоруссии, Украине, Чехии, Германии и других странах.

© Photo : Баварская государственная библиотека Лицевая страница немецкого издания 1502 года кратких хроник молдавского воеводы Стефана III великого. Оригинал хранится в Баварской государственной библиотеке (Мюнхен, Германия).

Интересно, что в старонемецкой форме название города Мулда встречается в молдавско-немецкой хронике: "В месяце ноябре 19 дня в четверг подошел венгерский король Матиаш с большим войском и с многими пушками к Тотрушу, где соляные копи. 29 дня подошли венгры к Романову торгу и 7 декабря сожгли венгры Романов торг и пошли всей своей силой на Мулду, один из главных городов Молдавской земли".

Это, видимо, та самая Мулда или Молда – первая столица переселенцев из Марамуреша под предводительством Драгоша, легендарного основателя страны.

Безусловно, интересны и другие, сегодня не встречающиеся характерные названия рек Молдавии: Сербский поток, Черный поток, Красный поток и так далее. Однако славянская топонимия в Молдавии – отдельная большая тема, которую мы затронем в другой раз.

Молдавия и Молдовлахия

В документе 6915 года (1407 год по григорианскому летоисчислению) сохранилось сообщение о титуле молдавского митрополита: "Святейший митрополит кур Иосиф Молдавлахийскый". Таким образом,мы узнаем о двойном названии страны – она также называлась Молдавлахией, а в иных источниках - Валахией, Великой Валахией (Valachia Magna).

В продолжение темы о двойном названии страны надо упомянуть и Акты Константинопольского Патриархата от 18 ноября 1393 года, где упоминается Византийское название Молдавии как Росовлахия – Ρωσοβλαχiας. Турки называли Молдавию также и Карабогдания – то есть Черная Богдания.

Название изданной в Германии в начале XVI века хроники Стефана, больше известной нам как Молдавско-Немецкая летопись, гласит: Cronim breuiter Scripta Stephani Dei gracia Voyvodae Terrarum Moldannens[‘]: necnon Valachyense (Хроника краткая, написанная Стефаном Божьим соизволением Воеводой Земли Молданской и Валашской).

В этой хронике описаны деяния Стефана III Великого – самого почитаемого молдавского господаря и самой популярной до сих пор в Молдове исторической личности европейского масштаба.

© Photo : Работа Е. Максимовского Стефан Великий. Работа Е.Максимовского. 1907 г. Картина выставлена в Национальном историческом музее г. Кишинев.

Таким образом, в первые столетия после образования государства в Молдове созданы и сохранены уникальные и бесценные письменные памятники – часть европейского и мирового исторического наследия.

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