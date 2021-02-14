Если на термометре хороший минус: как уменьшить риски и помочь пострадавшим

Специалисты назвали способы уберечь себя от влияния отрицательных температур и неотложные действия, когда человек уже озяб и переохладился.

ТИРАСПОЛЬ, 14 фев – Sputnik. Как и во всей Молдове, в Левобережье нагрянули морозы. Врачи призывают к осторожности в такую холодную погоду и делятся рецептами того, как избежать обморожения и что предпринять, если этого все-таки не удалось сделать.

Если случилось обморожение или переохлаждение

Врач-терапевт тираспольской поликлиники №1 Кристина Гавловская говорит, что категорически запрещено растирать травмированные холодом участки спиртом или водкой.

"От мороза кожа становится хрупкой, кровоснабжение нарушается, поэтому ее легко повредить. Не стоит также пытаться согреть руки или ноги в очень горячей воде – это может привести к некрозу тканей", – отмечает она.

Пострадавшего нужно поместить в теплое помещение, раздеть и согреть. Не помешает теплая ванна. Температуру воды в течение 15 минут необходимо постепенно довести до 37 градусов. После водной процедуры следует насухо вытереть пострадавшего и укутать теплыми сухими одеялами, напоить горячим чаем.

При обморожении с человека необходимо снять влажную и тесную одежду, высвободить пораженные участки тела, погрузить их в теплую воду максимум на 30 минут или до тех пор, пока не возобновится чувствительность. Более продолжительная процедура может причинить боль, кожные покровы могут разбухнуть или утратить цвет. До прибытия медицинской помощи рекомендуется давать пострадавшему теплое питье.

Как не замерзнуть на холоде?

Чтобы избежать переохлаждения и обморожения, достаточно соблюдать ряд простых правил. Перед выходом на улицу при морозе и сильном ветре нанести на лицо защитный крем.

"Не принимайте спиртное перед выходом на улицу – оно усиливает потерю тепла. Отказаться стоит и от курения на морозе. Никотин негативно влияет на циркуляцию крови в периферических сосудах, что может привести к их спазмам и обморожению рук и ног", – поясняет врач.

Выходить на улицу следуют строго в головном уборе, для согревания вдыхаемого воздуха нос прикрывать шарфом. Предпочтение стоит отдавать варежкам, а не перчаткам.

Надевать необходимо многослойную одежду – так образуется воздушная прослойка, она хорошо удерживает тепло. Кроме того, вещи должны быть свободного покроя, чтобы не нарушать циркуляцию крови и создавать дополнительное тепло.

Также важно выбрать свободную зимнюю обувь с теплыми стельками. В сильный мороз лучше отдать предпочтение шерстяным носкам.

Отказаться стоит от металлических украшений на участках тела, контактирующих с холодным воздухом (серьги, кольца, браслеты).

"При необходимости длительного пребывания на морозе, каждые 20-30 минут заходите в теплое помещение на 5-10 минут", – говорит Гавловская.

На морозе надо много двигаться. Согреться помогут несложные упражнения, способствующие приливу крови к конечностям: ритмичные сгибания, вращательные движения в крупных суставах рук и ног.

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