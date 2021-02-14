Колумнист Sputnik Молдова в День всех влюбленных вспоминает о том, где назначали свидания в былом Кишиневе.

День всех влюбленных, он же День Святого Валентина, отмечают у нас не так уж давно – с начала 90-х годов прошлого века. До тех пор весна в наших краях ассоциировалась исключительно с праздниками Мэрцишор, 23 февраля и 8 марта. Сейчас все по-другому – этот день стал чуть ли не главным заметным весенним праздником.

Да, день 14 февраля не так давно занял свое место в пантеоне наших праздников, возможно, поэтому некоторые сограждане смотрят на него со скептицизмом, считая все еще недостаточно "своим". А многочисленные растиражированные сердечки всех цветов и размеров хороши лишь для школьников и студентов начальных курсов. Казалось бы, странно, ведь любви все возрасты покорны, но все же люди более зрелого возраста предпочитают выражать свои чувства чем то более весомым веским, чем бумажно-картонные сердца. Но, как бы там ни было, даже у этих самых отчаянных скептиков возьмет да и екнет сердце в ожидании какого-то знака от своей потенциальной половинки, ведь теперь для них есть свой особенный праздник.

Обычно влюбленные не страдают обилием финансов и серьезным общественным влиянием – по крайней мере, так всегда было в Кишиневе. Деньги и уважение приходят позже – когда влюбленные с горящими сердцами становятся убеленными сединами мужами и дамами. Да и то не ко всем.

Давайте вспомним, где рождались любовь и отношения у наших прадедушек и прабабушек.

Лучшего место для свиданий, чем кафе, не найти, благо в Кишиневе с этим проблем не было – и при царе, и при румынах. Кафе Манькова, кондитерская Замфиреску – вот, пожалуй, самые известные столичные заведения первой половины ХХ века – а их уже тогда было множество.

На старой кинопленке сохранились довоенные кадры Кишинева, в том числе демонстрирующие и закусочно-ресторанную активность наших предков.

А вот ресторан "Варшава" – строгий и стильный, интересен тем, что на его месте – угол Эминеску и Штефана чел Маре – подобного рода заведения были и в советское время, и сейчас.

Судя по старым фотографиям, кишиневцы просто жить не могли без постоянного времяпровождения в открытых заведениях, поэтому неудивительно, что свидания назначали там же.

© Photo : Мой город Кишинёв Кишиневское кафе, 30-е годы ХХ века.

Кстати, кофе навынос, как и профессия бариста - это вовсе не моднейшая примета хипстерских времен, а старая кишиневская традиция. Если не верите – взгляните на рекламное фото и рекламный рисунок.

Вторая мировая война, послевоенная разруха и очередная смена общественно-политических формаций вместе со сменой государственной принадлежности Бессарабии на время выбили кишиневцев из привычно расслабленного ритма жизни.

Но любовь выше всех мировых коллизий.

С появлением Комсомольского озера в столице появилось новое место притяжения всех влюбленных. Вблизи водной поверхности и парка появились открылись кафе и рестораны, что только умножило романтику.

© Photo : Мой город Кишинёв Ресторан у Комсомольского озера.

Перечислять все культовые места Кишинева недавнего прошлого не стоит – статья будет слишком объемной, тем более мы их уже вспоминали – тут и тут.

© Photo : Мой город Кишинёв Сидя за столиком, можно было любоваться прекрасным видом.

Там всегда хватало влюбленных, в этих местах развивались романы, появлялись будущие семьи…

Ну и, конечно же, в Кишиневе были и остались "вечные" места для встреч влюбленных на все времена – Триумфальная арка, парки, памятник Штефану чел Маре.

До календарной весны еще две недели, но влюбленных не останавливают ни морозы, ни пандемия – они точно так же прогуливаются, сидят в кафе, обнимаются и целуются – пускай и в масках.

И не стоит забывать – все, не томящиеся от любви, не томятся от нее по-своему, а вот все влюбленные пары похожи – во всех городах мира.

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