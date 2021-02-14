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Сотрудник пожарной службы тушит пожар. Иллюстративное фото.

В Молдове участились пожары из-за неверной эксплуатации печей и обогревателей

© Photo : МЧС РФ
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210214/33626312/v-moldove-uchastilis-pozhary-iz-za-neispravnykh-pechey-i-obogrevateley.html

За последние сутки спасатели и пожарные отреагировали на 72 вызова граждан. Людей призывают строго соблюдать правила пользования источниками тепла.

КИШИНЕВ, 14 фев – Sputnik. В результате возгорания в жилом доме на севере республики никто не пострадал, но хозяйство сгорело дотла, сообщают в Генинспекторате по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС).

"На место происшествия была вызвана бригада пожарных. Вмешательство сотрудников ГИЧС было затруднено неблагоприятными погодными условиями, из-за сильного ветра пламя быстро распространилось", — пояснили в пресс-службе ГИЧС.

В итоге пожар удалось локализовать, но пламя полностью уничтожило материальные ценности внутри дома и его крышу. Пострадавших, к счастью, не было.

По результатам первых расследований было установлено, что возгорание, скорее всего, произошло из-за нарушения пожарных правил эксплуатации печи и дымохода.

Скорая.
© Sputnik / Mihai Caraus
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Спасатели предупреждают о необходимости соблюдения противопожарных правил в холодное время года. Граждан призывают не перегревать печи, проверять дымоходы перед работой, тушить огонь в печи на ночь и хорошо проветривать помещения, чтобы избежать отравления угарным газом.

В то же время людям рекомендуется быть очень осторожными при эксплуатации источников тепла, электроприборов, а также установок, работающих на природном газе. Во избежание риска возгорания нельзя размещать горючие предметы, мебель и постельные принадлежности рядом с источниками тепла.

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