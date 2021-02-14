Километры от Купидона: праздничный побег главной Лилии олимпийской сборной

Для влюбленных в спорт нет повода для отдыха – ни воскресенье, ни 14 февраля. Корреспондент Sputnik в воскресенье встретила на беговой дорожке звезду олимпийской сборной Молдовы Лилию Фиськович. Ее лайтовая тренировка – всего-то 12 километров – подарок от супруга.

ТИРАСПОЛЬ, 6 фев – Sputnik, Юлия Сорокопуд. У спортсменов свои привычки – например, ни при каких праздниках не сходить с дистанции. У прекрасной Лилии 14 февраля - букет километров. Для олимпийской бегуньи не тренировка, а подарок – 30 кругов на стадионе от любимого и тренера Сергея Фиськовича.

"Мой муж дома, на Украине. Утром он позвонил и поздравил меня с Днем всех влюбленных. И дал мне легкую тренировку – на стадионе 12 кругов в честь праздника. Что же будет 8 марта, не знаю даже", – шутит бегунья.

© Sputnik / Юлия Сорокопуд На тренировке в Тирасполе.

Лилия Фиськович родилась в Приднестровье, живет на Украине, выступает за сборную Молдовы. Звезда легкой атлетики к пьедесталу выбрала самый длинный путь – 42 километра. В ее жизни классический марафон – дело семейное, где явно не промахнулся спортивный купидон. Впрочем, к тренировкам под началом супруга Лиля вернется через неделю.

"Сейчас на Украине снега много, и вот мы сюда приехали, чтобы беспрепятственно проводить сильные тренировки. Вчера с ребятами бежали 30 километров. Последнюю десятку я пробежала с хорошим временем – 3.40 (за километр – ред.). Я очень довольна результатами. Сейчас я в хорошей форме", – уверяет Фиськович.

После приднестровских будут украинские тренировки. Как показала пандемия, карпатский сбор для Лилии вообще лечебный – особенности реабилитации в олимпийский год, второй подряд.

"Когда отменили Олимпийские игры из-за коронавируса, у меня был такой стресс, что я даже прекратила тренировки. Но после отдыха собралась с мыслями и поехала на сбор в Карпаты. Там пришла в чувство и вернула вкус к спорту. Даже на чемпионат мира поехала. Там выступила не очень, но в целом показателями довольна", – признается легкоатлетка.

© Photo : предоставила Лилия Фиськович Марафон в Польше.

Выносливая Лилия морозоустойчива. Прогноза синоптиков не боится. Погодный дедлайн для марафонца – минус 15 градусов. При такой температуре девушка легко пробегает километров 30. Ледник, ветер, метель – в таких условиях Фиськович море по колено. Тем более что элитному спортсмену ко всему нужно привыкать. На марафонах можно встретить самого разного "метеосоперника". На Олимпиаде вариант будет один – жара.

"В Токио летом будет очень жарко. К олимпийскому пеклу нужно будет специально готовиться. Для этого у меня предусмотрен учебно-подготовительный сбор в Киргизии. Там более или менее приближенные погодные условия", - объясняет легкоатлетка.

В Токио погодные факторы подогреют еще и пандемийные. Зрителям – табу, рукопожатиям – нет, зато да – тестам, маскам и дезинфекторам. В приложении олимпийцы будут отчитываться перед МОК о самочувствии. Плюс себе и стране за выступление придется дать отчет.

"Все говорят, что условия на Олимпиаде будут очень тяжелые. Мы там две недели будем сидеть на карантине. Это будет большой стресс для организма, потому что и так ему непривычно. Нужно проходить адаптацию, акклиматизироваться. Для этого мы всегда едем на соревнования за три дня до старта", – рассуждает тираспольчанка.

Лилия вспоминает Олимпиаду в Рио. Это был для нее лишь третий крупный марафон и 26-е место на финише. Сегодня она твердо уверена, что до олимпийской десятки точно доберется.

"За 4 года я стала намного сильнее и опытнее. Столько уже марафонов выиграла. Я нацелена установить следующий рекорд Молдовы. Хочу пробежать олимпийский марафон за 2 часа 25 минут. Пыталась это сделать еще в Лондоне 2 года назад, но не вышло. Очень надеюсь, что в Японии реализую свою цель. Я вам говорю, что в десятку попаду точно. Это моя мечта", – уверенно заявляет спортсменка.

"Мечты сбываются, если к ним стремиться", - добавила бегунья-оптимистка.

И предложила разделить с ней праздничный 12-километровый забег.

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