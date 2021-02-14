Сила и действенность боевого братства: акция воинов-интернационалистов

КИШИНЕВ, 14 фев – Sputnik. Ежегодно15 февраля отмечается День воина-интернационалиста. Именно в этот день 32 года назад завершилась война в Афганистане, длившаяся долгих 10 лет и стоившая Советскому Союзу более 15 тысяч жизней солдат и офицеров.

В эту трагическую цифру включены и уроженцы Молдавии, не вернувшиеся с полей далекого Афганистана. В их честь во многих населенных пунктах нашей страны установлены мемориалы, памятники, обелиски. У них собираются прошедшие горнило боевых действий ветераны-афганцы, представители власти и силовых ведомств, молодежь.

В селе Тырново Дондюшанского района тоже есть памятник в честь погибших на афганской войне земляков. Солдат, вернувшийся с боевого выхода, еще не успевший разоблачиться после задания. В руках у него автомат, на груди – разгрузка с запасными магазинами для оружия. Губы воина плотно сжаты – на базу вернулись не все…

У памятника в селе Тырново особенная история. Его воздвигли по инициативе Дондюшанского отделения Союза ветеранов войны в Афганистане в 2019 году.

© Sputnik / А. Петрович Народный памятник в селе Тырново.

Многие годы районную ячейку воинов-афганцев возглавляет Ион Цуркану, по совместительству художественный руководитель и лидер музыкальной группы "Эхо Афгана".

Когда возникла идея увековечить память земляков, Цуркану не стал просить денег, а твердо, по-солдатски, решил для себя: деньги я заработаю. В рамках благотворительных концертов в Молдове и на Украине ему удалось собрать значительную сумму. Недостающую часть внесли органы местной власти. Так на карте Молдовы появился народный памятник в честь героев необъявленной войны.

В канун 32-й годовщины вывода войск из Афганистана ветеранские организации Дондюшанского, Бричанского, Окницкого, Единецкого и Рышканского районов провели автопробег в честь погибших товарищей по оружию. Стартовав в Рышканах, автомобильная колонна проехала через районные центры севера республики, завершив маршрут у памятника в Тырново.

© Sputnik / А. Петрович В честь погибших героев звучит государственный гимн.

Короткий митинг на пронизывающем морозном ветру, воинские почести в честь павших героев.

Среди почетных гостей – министр обороны Республики Молдова, дивизионный генерал Виктор Гайчук. В своем выступлении он отметил, что проблемы ветеранов всегда были в центре внимания оборонного ведомства.

© Sputnik / А. Петрович Министр обороны Виктор Гайчук.

Министерство обороны, по его словам, принимает самое активное участие в организации памятных мероприятий в честь героев войны в Афганистане.

Министр выразил уверенность, что практика такого продуктивного взаимодействия сохранится и впредь.

В холле сельского Дома культуры воины-афганцы вспоминали товарищей – не вернувшихся с войны, ушедших из жизни уже на гражданке. Среди оживленного разговора вдруг вспыхивали объятия – это однополчане находили друг друга. Из всех общественных организаций нашей страны афганцы являют собой пример такого единения и товарищества, которое возможно только у прошедших войну мужчин. Сила боевого братства не слабеет с годами.

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