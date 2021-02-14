Уроженец Тирасполя – идейный вдохновитель внедрения вакцин в начале XX века

Лев Тарасевич, со дня рождения которого 14 февраля исполняются 153 года, не только был сподвижником иммунизации в России, но и внес вклад в становление эпидемиологии как самостоятельной науки.

ТИРАСПОЛЬ, 14 фев – Sputnik. Наш земляк – выдающийся российский и советский иммунолог, эпидемиолог, микробиолог, патолог, организатор здравоохранения и медицинской науки – родился в Тирасполе. Он стал одним из идейных вдохновителей внедрения вакцин в России в начале XX века, активным сторонником всеобщей иммунизации населения.

Будущий видный ученый окончил Кишиневскую гимназию и поступил на естественное отделение физико-математического факультета Новороссийского (Одесского) университета. Там под влиянием Ильи Мечникова, Ивана Сеченова он сформировался как исследователь-естествоиспытатель, там же получил первую закалку как общественный деятель.

Всю свою жизнь Тарасевич посвятил эпидемиологии, привнеся в науку много новаторских идей. Он был одним из любимых учеников Мечникова и последователем его клеточной теории иммунитета.

© Public Domain Лев Тарасевич, ученый и общественный деятель.

Работы ученого способствовали формированию эпидемиологии как самостоятельной области медицинских знаний, непосредственно связанной с практикой противоэпидемических мероприятий.

Этому в немалой степени способствовали статьи и публичные выступления Тарасевича. Он также стал основателем системы государственного надзора за качеством вакцин и сывороток в России – института, сыгравшего большую роль в широком внедрении специфической профилактики инфекционных заболеваний.

Тарасевич был основателем и бессменным директором Государственного института народного здравоохранения им. Л. Пастера.

На родине, в городе Тирасполе, имя ученого носит медицинский колледж, в Москве – созданный им Институт медико-биологических препаратов.

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