19:44 14 Февраля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.21
  • USD17.49
  • RUB0.24
  • RON4.35
  • UAH0.63
Поиск
Вакцины - день сегодняшний.

Уроженец Тирасполя – идейный вдохновитель внедрения вакцин в начале XX века

© Sputnik / Кирилл Брага
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (104)
31 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0c/11/32928210.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210214/33630858/urozhenets-tiraspolya--ideynyy-vdokhnovitel-vnedreniya-vaktsin-v-nachale-XX-veka.html

Лев Тарасевич, со дня рождения которого 14 февраля исполняются 153 года, не только был сподвижником иммунизации в России, но и внес вклад в становление эпидемиологии как самостоятельной науки.

ТИРАСПОЛЬ, 14 фев – Sputnik. Наш земляк – выдающийся российский и советский иммунолог, эпидемиолог, микробиолог, патолог, организатор здравоохранения и медицинской науки – родился в Тирасполе. Он стал одним из идейных вдохновителей внедрения вакцин в России в начале XX века, активным сторонником всеобщей иммунизации населения.

Будущий видный ученый окончил Кишиневскую гимназию и поступил на естественное отделение физико-математического факультета Новороссийского (Одесского) университета. Там под влиянием Ильи Мечникова, Ивана Сеченова он сформировался как исследователь-естествоиспытатель, там же получил первую закалку как общественный деятель.

Всю свою жизнь Тарасевич посвятил эпидемиологии, привнеся в науку много новаторских идей. Он был одним из любимых учеников Мечникова и последователем его клеточной теории иммунитета.

Лев Тарасевич - идейный вдохновитель внедрения вакцин в начале XX века
© Public Domain
Лев Тарасевич, ученый и общественный деятель.

Работы ученого способствовали формированию эпидемиологии как самостоятельной области медицинских знаний, непосредственно связанной с практикой противоэпидемических мероприятий.

Вакцинация.
© Sputnik / Максим Богодвид
Молдова получит в феврале меньше вакцин от COVID, чем ожидалось: в чем причина
Этому в немалой степени способствовали статьи и публичные выступления Тарасевича. Он также стал основателем системы государственного надзора за качеством вакцин и сывороток в России – института, сыгравшего большую роль в широком внедрении специфической профилактики инфекционных заболеваний.

Тарасевич был основателем и бессменным директором Государственного института народного здравоохранения им. Л. Пастера.

На родине, в городе Тирасполе, имя ученого носит медицинский колледж, в Москве – созданный им Институт медико-биологических препаратов.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (104)

По теме

"Спутник V" – одна из трех самых популярных вакцин против коронавируса
Вакцинировался ли Путин от коронавируса: ответ Пескова
Теги:
вакцина, Приднестровье


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Последствия землетрясения в жилом секторе.
Фото: Японская префектура Фукусима – последствия удара подземной стихии
Все самые важные события и заявления в Молдове за неделю в одном видео
Все самые важные события и заявления в Молдове за неделю в одном видео
Работа учреждений начального и общего среднего образования в Молдове 2020/21.
Школы в Молдове: цифры и факты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться