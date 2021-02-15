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Медицинский работник

В Молдове продлено ЧП в здравоохранении: введены новые ограничения

© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova / PETKOGLO SERGEY
Общество
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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (113)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210215/33604671/v-moldove-prodleno-chrezvychaynoe-polozhenie-v-zdravookhranenii.html

Действие чрезвычайного положения в здравоохранении в республике продлено – власти пояснили, что это значит.

КИШИНЕВ, 15 фев – Sputnik. В Молдове до 15 апреля продлено чрезвычайное положение в здравоохранении. Соответствующее решение приняла Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья, которая считает, что эпидемиологическая ситуация остается неблагоприятной.

"На шестой неделе 2021 года по сравнению с 5 неделей 2021 года количество заболевших увеличилось на 17,9%. За последние 14 дней в девяти районах подтвержден оранжевый код (Кагул, Каушаны, Дондюшаны, Фалешты, Резина, Рышканы, Сорока, Штефан-Водэ, Унгены), а в остальных районах подтвержден красный код", - говорится в сообщении правительства.

Комиссия ввела дополнительные ограничительные меры для предотвращения распространения вируса Sars-Cov-2. 

  • Одна из них касается деятельности торговых центров в стране, которая будет остановлена ​​по выходным, начиная с 17 февраля 2021 года. С этого же дня будет ограничена деятельность коммерческих рынков, которые будут открыты только по вторникам, четвергам и субботам - кроме сельскохозяйственных рынков.
  • Количество участников праздничных мероприятий в предприятиях общественного питания сокращается с 50 человек до 20 гостей максимум. 
  • Присутствие зрителей внутри кинотеатров по-прежнему запрещено. 
  • Также в этот период будет запрещена деятельность ночных клубов и дискотек.
  • Комиссия решила ограничить количество пассажиров на железнодорожном и пассажирском транспорте в городском, районном и межрегиональном сообщении - до 50% от посадочной способности. 
  • Экономические агенты, работающие в закрытых помещениях, должны будут обеспечить одновременное нахождение внутри посетителей, исходя из нормы 1 посетитель/4 м2 свободной коммерческой площади, доступной площади без торгового оборудования.
  • Сотрудники центральных административных органов, подведомственных правительству, продолжат деятельность по особому режиму работы с 7.30 до 16.00 и перерыв на обед с 12.00 до 12.30 с последующим пересмотром в зависимости от эпидемиологической ситуации. 

В настоящее время Чрезвычайная комиссия поддерживает текущий режим обучения в учебных заведениях, но будет строго следить за развитием числа инфицированных, чтобы изучить возможность возврата к режиму онлайн-обучения.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевалось.

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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (113)

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