Какие бывают виды пособий для молодых матерей в Молдове

Некоторые виды выплат с 1 января текущего года значительно увеличились по сравнению с предыдущим периодом.

КИШИНЕВ, 15 фев – Sputnik. Первое пособие, которое получает будущая мама, - это пособие по беременности и родам. Во время программы La Ordenea Zilei в радиостудии Sputnik Молдова глава Управления пособий по временной нетрудоспособности Национальной кассы социального страхования Каролина Ротару отметила, что пособие по беременности и родам выдается в полном объеме на 30-й неделе беременности за 126 календарных дней, а в случае осложненных родов или рождения двух детей - за 140 календарных дней.

В случае беременности тремя и более детьми пособие по беременности и родам выплачивается в течение 24 недель беременности за 182 календарных дня.

По словам Каролины Ротару, есть три типа получателей, которые могут подать заявление на пособие по беременности и родам.

"Здесь мы имеем в виду женщин, работающих по найму, жен на иждивении застрахованного мужа (муж должен подтвердить трехлетний стаж или девять месяцев работы за последние 24 месяца до даты отпуска по уходу за ребенком) и безработных. Застрахованные женщины имеют право на пособие по беременности и родам независимо от продолжительности периода уплаты взносов. Ежемесячный размер пособия по беременности и родам составляет 100% от среднемесячного застрахованного дохода, полученного за последние 12 месяцев, предшествующих месяцу наступления “застрахованного риска", - пояснила Ротару.

Следует отметить, что документы для установления пособия по беременности и родам подаются заявительницей или ее мужем в территориальную кассу социального страхования по месту жительства или в территориальную кассу, в обслуживании которой находится работодатель.

Пособие при рождении ребенка

При рождении ребенка мать получает единовременное пособие, которое на каждого ребенка, рожденного с 1 января 2021 года, составляет 9459 леев. Это социальное пособие увеличилось на 1160 леев по сравнению с предыдущим годом.

По словам Лидии Гунтюк, главного консультанта Управления по установлению пособий семьям с детьми, пособий и компенсаций Территориальной кассы социального страхования, для получения этого пособия каждая мать должна запросить его не позднее, чем в течение 12 месяцев с момента рождения ребенка.

Заявление о выплате подается в территориальную палату по месту жительства заявителя, или в электронном виде через единый правительственный портал государственных услуг www.servicii.gov.md, или на веб-сайте Национальной кассы соцстрахования www.cnas.md. Срок рассмотрения заявки - 30 календарных дней.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком

Что касается ежемесячного пособия по уходу за ребенком, то для незастрахованных лиц оно составляет 740 леев и выплачивается до достижения ребенком двухлетнего возраста. Застрахованные лица могут выбрать один из двух вариантов.

"Либо до достижения ребенком трехлетнего возраста, либо до достижения ребенком возраста двух лет и двух месяцев. Если лицо просит установить пособие до трехлетнего возраста, размер пособия составит 30% от базы расчета, в случае запроса второго варианта размер пособия составляет 60%», - уточнила Лидия Гутюг.

Крайний срок подачи заявления для получения ежемесячного пособия по уходу за ребенком - 12 месяцев со дня рождения ребенка.

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