Один из КПП на границе Молдовы временно не работает

КИШИНЕВ, 15 фев - Sputnik. Инспекторат пограничной полиции Молдовы сообщает о временной приостановке деятельности контрольно-пропускного пункта Джурджулешты – Рени. Эта точка пересечения границы не работает до 11.00 понедельника.
"Причина заключается в проведении работ по обслуживанию базы данных Таможенной службы Украины", – отметили в Погранполиции.
За последние 24 часа через КПП зафиксировано 21 217 пересечений границы, из которых 9916 – на въезде в страну.
Топ-5 контрольно-пропускных пунктов, через которые совершается больше всего пересечений границы:
- Леушены – 2510;
- Скуляны – 1784;
- Международный аэропорт Кишинева – 1182;
- Крива – 1066;
- Джурджулешты - Галац – 672.
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