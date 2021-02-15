Один из КПП на границе Молдовы временно не работает

В Пограничной полиции Молдовы сообщили причину, по которой временно приостановлена деятельность одного из контрольно-пропускных пунктов.

КИШИНЕВ, 15 фев - Sputnik. Инспекторат пограничной полиции Молдовы сообщает о временной приостановке деятельности контрольно-пропускного пункта Джурджулешты – Рени. Эта точка пересечения границы не работает до 11.00 понедельника.

"Причина заключается в проведении работ по обслуживанию базы данных Таможенной службы Украины", – отметили в Погранполиции.

За последние 24 часа через КПП зафиксировано 21 217 пересечений границы, из которых 9916 – на въезде в страну.

Топ-5 контрольно-пропускных пунктов, через которые совершается больше всего пересечений границы:

Леушены – 2510;

Скуляны – 1784;

Международный аэропорт Кишинева – 1182;

Крива – 1066;

Джурджулешты - Галац – 672.

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