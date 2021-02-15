Новые детали истории со школьницами, издевавшимися над сверстницей в Кишиневе

В примэрии Кишинева озабочены недавним случаем издевательства школьниц над своей сверстницей. Примар столицы считает, что подобное не должно повториться.

КИШИНЕВ, 15 фев – Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан считает, что четыре девушки-подростка, издевавшиеся над одноклассницей, должны ответить в соответствии с положениями действующего законодательства, чтобы пресечь повторения подобных случаев. Об этом он заявил на еженедельном заседании муниципальных служб в понедельник.

Чебан назвал произошедшее шокирующим и выходящим из ряда вон случаем. Процесс издевательств, напомнил он, был заснят и выложен в социальные сети.

"Не думаю, что здесь должна присутствовать толерантность", – сказал примар.

По его словам, это абсолютно неприемлемо. "И если центральная власть не вмешается, как и местная, имею в виду полицию, школу, то это означает, что и другие могут делать подобное. Мое мнение, что эти люди должны ответить согласно положениям действующего законодательства", – отметил Чебан.

Как считает градоначальник, в воспитательных целях этих девушек-подростков необходимо исключить из учебных заведений.

"Это не надо умалчивать, скрывать, игнорировать… Если мы все будем молчать, то такие случаи могут распространиться, а подобное шокирующее поведение может стать предметом для подражания. А это не может быть эталоном", – сказал Чебан, отметив, что это не первый подобный случай.

Вице-примар Кишинева Анжела Кутасевич обратила внимание, что 8 февраля проведено заседание в рамках претуры Чекан, где с отчетами выступили все ответственные стороны – руководство школы, полиция, а также представители по защите прав детей.

"Установлено, что подобные случаи произошли 5 февраля, однако были и ранее среди этих несовершеннолетних. Девочки, которые участвовали в этом конфликте, взяты под наблюдение. В рамках заседаний с присутствием родителей обсуждалась ситуация внутри их семей. Составлен индивидуальный план действий. На протяжении этого времени мы работали с каждой несовершеннолетней и их семьями", – сказала Кутасевич.

Чебан возмутился, о каких индивидуальных планах может идти речь, когда над девочкой издевались публично.

"И вы говорите о каких-то планах. Будете делать планы за планом в каждом учреждении, и дойдем до насилия в образовательных учреждениях. Я спрашиваю, ведется ли служебное расследование?.. Они сейчас смеются над вашими планами и дальше продолжат издеваться, а вы будете делать планы", – отметил примар.

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Кутасевич отметила, что ведется расследование. "Открыто уголовное дело. Прокуратура рассматривает этот случай, полицейские расследуют, общаются с несовершеннолетними. Все задействованы в расследовании", – отметила она.

В ответ на это Чебан задал ей вопрос: если бы подобное произошло с ее ребенком, отчитывалась бы она так же?

"Делается все возможное, чтобы это не повторилось. Конечно, виновные будут привлечены к ответственности", – добавила Кутасевич.

Чебан сообщил, что до сих пор не получил отчеты по произошедшему случаю от управления образования, управления защиты прав ребенка.

Представитель Испектората полиции Кишинева Лилиан Лука обратил внимание на то, что по этому делу правоохранительные органы будут вести себя крайне требовательно и следовать закону.

"Возбуждено к настоящему моменту три уголовных дела в отношении действий этих несовершеннолетних", – отметил Лука.

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По словам Луки, феномен буллинга в образовательных учреждениях присутствует, и подход к решению этой проблемы должен быть очень последовательным. Он добавил, что будет проведена соответствующая информационная кампания, чтобы пресечь подобные случаи.

"Что касается несовершеннолетних, проходящих по этому делу, то повторю, что будут применены все законодательные нормы в строгом соответствии с положениями действующего закона. Не будет никаких уступок по этому случаю", – добавил Лука.

Инцидент произошел в столичном секторе Чеканы возле одного из супермаркетов. Нападение молодых девушек на свою сверстницу было записано на видео. Агрессорами в этой истории оказались девушки в возрасте 13-15 лет. Возбуждено уголовное дело, следствию предстоит собрать показания всех участниц конфликта и выяснить причину нападения и другие обстоятельства.

В связи с этим происшествием полиция напомнила родителям о необходимости внимательно смотреть за своими детьми, чаще вести с ними беседы, а если ребенок может оказаться в опасности, незамедлительно сообщить в полицию.

Напомним, в минувшие выходные в социальных сетях появилось видео, на котором группа школьниц унижает свою сверстницу. Пострадавшую били, ставили на колени и заставляли целовать руки.

Как выяснилось, группа этих школьниц не впервые устраивает подобное наказание своим сверстникам. Издевательства над другими подростками также выкладывали в Сеть.

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