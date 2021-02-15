Когда в Кишиневе начнут тестировать систему электронной оплаты проезда

В примэрии Кишинева рассказали, сколько троллейбусов и автобусов планируется оснастить системами электронной оплаты проезда в рамках пилотного проекта.

КИШИНЕВ, 15 фев – Sputnik. В примэрии Кишинева обсудили внедрение пилотного проекта системы электронной оплаты проезда в общественном транспорте столицы. Примар Ион Чебан сообщил, что на первоначальном этапе новые системы выдачи билетов планируется установить на нескольких транспортных единицах определенных маршрутов автобусов и троллейбусов.

"Что касается электронной оплаты. Меня проинформировали, что проведен тендер для заключения контракта с консалтинговой компанией. Предстоит подписание договора на этой неделе. Состоится рабочее заседание, и компания начнет работу по сбору данных и проведению опросов в общественном транспорте", – заявил вице-примар Кишинева Виктор Киронда.

По его словам, затем эти данные передадут другой компании, которая подготовит технико-экономическое обоснование.

"На прошлой неделе состоялись заседания по внедрению пилотного проекта электронной оплаты проезда картами Visa и MasterCard. Представлены технические решения. Далее управление электротранспорта и автобусный парк Кишинева должны принять эту технику, установить ее и начать процесс внедрения", – отметил чиновник.

Примар обратил внимание на задержку по этому проекту. "Люди уже говорят не очень хорошие вещи... У нас 90 троллейбусов и 45 автобусов на нескольких маршрутах, где планируется уставить данные системы выдачи, в том числе через кондуктора, который обеспечит выдачу билета при помощи банковской карты", – сказал Чебан.

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