Ситуация с COVID-19 в Кишиневе тревожная: места в больницах почти на исходе

Столичные власти обращают внимание на резкий рост новых случаев инфицирования COVID-19 и призывают граждан быть ответственнее.

КИШИНЕВ, 15 фев – Sputnik. Возможности госпитализации пациентов с COVID-19 муниципальными больницами Кишинева практически на исходе. Об этом заявил примар столицы Ион Чебан на заседании муниципальных служб в понедельник.

"Резко выросло давление на медицинскую систему. С большим вниманием следим за развитием ситуации и очень обеспокоены динамикой новых случаев COVID-19… В Кишиневе самая напряженная ситуация – практически половина новых случаев, которые регистрируются ежедневно, в Кишиневе", – сказал Чебан.

По его словам, муниципальные власти находятся в постоянном контакте с представителями медучреждений.

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"Да, это правда, что количество мест в муниципальных больницах на грани, несмотря на то что в пятницу мы активировали 130 коек в больнице фтизиопульмонологии. За три дня практически все места в этом медучреждении оказались уже заняты", – подчеркнул примар.

Он обратил внимание, что похожая ситуация складывается во всех муниципальных больницах, которые принимают пациентов с коронавирусом.

"Самая большая проблема – возможность размещения в палатах интенсивной терапии. Активировали 100 мест в центре на Moldexpo, включая 12 коек в интенсивной терапии. Фактически все муниципальные больницы имеют 50% вместимости коек для пациентов с COVID на национальном уровне, и мы видим, что все возможности госпитализации находятся на последнем пределе", – отметил градоначальник.

Чебан сообщил, что направлено обращение в Минздрав с просьбой выделить дополнительные места для лечения пациентов с COVID-19 в республиканских больницах.

"Прошу в том числе жителей Кишинева проявлять максимальную осторожность. Люди расслабились, но вирус – нет. Ситуация очень неблагоприятная. Вероятно, есть новые штаммы, потому что распространение очень агрессивное и резкое", – добавил Чебан.

Глава Управления соцобеспечения и здравоохранения Татьяна Бучарски отметила, что цифры говорят о неблагоприятном прогнозе.

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По ее словам, на данный момент в целом возможности госпитализации в муниципальные больницы составляет 1163 койко-места и 200 мест в специализированном центре на Moldexpo.

"К настоящему времени госпитализированы 1067 пациентов, у которых подтвердился COVID-19. Из них 48 человек находятся в крайне тяжелом состоянии, 411 – в тяжелом, состояние 568 оценивается как средней степени тяжести. Все медучреждения обеспечены всем необходимым", – уточнила Бучарски.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

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С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое продлили до 15 февраля 2021 года.

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