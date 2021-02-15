Видео: сугробы на некоторых дорогах в Молдове – как передвигается транспорт

В Государственной администрации дорог Молдовы показали, как выглядят трассы после снегопадов, которые прошли в ночь на понедельник.

КИШИНЕВ, 15 фев – Sputnik. Слой снега на дорогах страны достаточно высок. Об этом свидетельствуют изображения, опубликованные Государственной администрацией дорог. По данным учреждения, трассы обработаны противоскользящим материалом, а в северных районах проведена уборка снега.

По информации источника, задействовано 80 единиц спецтехники и 166 рабочих. На дорогах страны продолжаются патрулирование, уборка снега и обработка полотна противоскользящими материалами. Синоптики отменили "желтый код" метеоопасности в связи с резким изменением погоды, который изначально был объявлен до 18 февраля, но тем не менее с понедельника на вторник ночью ожидается до -20 градусов по Цельсию.

Государственная администрация дорог предупреждает водителей о необходимости предварительно узнавать об обстановке по маршруту, по которому они планируют выдвигаться в путь, оборудовать автомобиль соответствующими шинами и соблюдать скоростной режим.

В случае затруднительных ситуаций во время дорожного движения водители могут обратиться за помощью по телефонным номерам: 22-55-30; 74-89-61; 060 477 117.

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