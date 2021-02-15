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Спасательная операция в Приднестровье по вызволению автомобилистов из снежного плена

Без электричества и воды: как в Приднестровье пережили мороз и метель

© Photo : предоставил: Пресс-центр МВД Приднестровья
Общество
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Sputnik Молдова
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В течение трех дней в Приднестровском регионе царила непогода – сильный ветер и мороз. Спасатели и коммунальщики работали в усиленном режиме.

ТИРАСПОЛЬ, 15 фев – Sputnik. Три дня в Приднестровье царили мороз и шквальный ветер, обрушавший все, что попадалось на пути. Его порывы достигали 20 метров в секунду. Для ликвидации последствий непогоды по региону было задействовано около 400 работников коммунальных служб и 62 единицы спецтехники. Подключились к работе и спасатели.

"В ночь на 12 февраля и в течение последующих двух дней наблюдалось усиление ветра. В проводимых мероприятиях были задействованы также 52 сотрудника аварийно-спасательных подразделений и 11 единиц автомобильной техники МВД", – отметил глава ведомства и Оперштаба Руслан Мова.

Порывы ветра не щадили ни деревья, ни провода, ни светофоры в разных районах Приднестровья. Одно из последних ЧП случилось около десяти часов вечера в воскресенье, 14 февраля. Из-за порывистого ветра между Слободзеей и поселком Красное произошел обрыв линии электропередачи. Без электричества остались жители города Слободзея и села Чобручи, а это около 9300 человек. Также была прервана подача холодной воды в эти населенные пункты.

Последствия непогоды в Приднестровье.
© Sputnik
Видео: Шквалы в Приднестровье не щадят ни деревья, ни провода, ни светофоры

"Благодаря слаженной работе спустя 50 минут электро- и водоснабжение было восстановлено. В период аварийного отключения электроэнергии сотрудники Госуправления по чрезвычайным ситуациям осуществили незамедлительный запуск резервного источника, дизель-генератора, в карантинном госпитале Слободзеи. Это позволило избежать нештатных ситуаций", – подчеркнул руководитель Оперштаба.

По его словам, специалисты Госуправления по ЧС продолжают мониторить складывающуюся в городах и районах ситуацию.

Температура воздуха стала понижаться с 12 февраля. Стационарными пунктами обогрева в минувшие несколько дней воспользовались 44 человека. В лечебные учреждения Приднестровья за помощью обратились 48 человек, получивших травмы из-за непогоды.

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Теги:
электричество, метель, мороз, Приднестровье


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