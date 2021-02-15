Мэр Кишинева потребовал оперативно решить проблему бездомных собак в столице

Градоначальник заявил, что необходимо обеспечить цивилизованной подход, и призвал защитников бродячих животных помнить, что в городе должен быть обеспечен порядок.

КИШИНЕВ, 15 фев — Sputnik. Генеральный примар Кишинева Ион Чебан дал подчиненным время до среды на поиск решения проблемы бездомных собак в столице.

"Я тоже люблю животных, но мы не можем поставить их выше безопасности и здоровья человека", — написал градоначальник в социальных сетях.

Мэр заявил, что "не потерпит спекуляций", имея в виду развернувшиеся в публичном пространстве дебаты по поводу инцидента, когда ребенка покусала стая бродячих собак в столице.

Чебан выразил неудовольствие высказываниями некоторых членов общества по защите бездомных животных, которые считают, что в случившемся виноваты сами пострадавшие.

"Так называемые зоозащитники заявили, что, возможно, ребенок дразнил собак. Этот неприятный случай был снят на видео, и там ясно, что это собаки напали на ребенка", — написал мэр.

Чебан заявил, что в городе будут проверены все возможные места скопления бродячих собак, строительные площадки и дворы предприятий. Он выразил уверенность, что удастся найти цивилизованное решение проблемы.

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