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Бродячие собаки

Мэр Кишинева потребовал оперативно решить проблему бездомных собак в столице

© Sputnik / Игорь Зарембо
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210215/33635336/ion-cheban-potreboval-operativno-reshit-problemu-bezdomnyh-sobak-v-stolice.html

Градоначальник заявил, что необходимо обеспечить цивилизованной подход, и призвал защитников бродячих животных помнить, что в городе должен быть обеспечен порядок.

КИШИНЕВ, 15 фев — Sputnik. Генеральный примар Кишинева Ион Чебан дал подчиненным время до среды на поиск решения проблемы бездомных собак в столице.

"Я тоже люблю животных, но мы не можем поставить их выше безопасности и здоровья человека", — написал градоначальник в социальных сетях.

Мэр заявил, что "не потерпит спекуляций", имея в виду развернувшиеся в публичном пространстве дебаты по поводу инцидента, когда ребенка покусала стая бродячих собак в столице.

Бездомная собака
© Sputnik / Сергей Ермохин
Проблема бездомных собак вызвала серьезные споры на заседании мунсовета

Чебан выразил неудовольствие высказываниями некоторых членов общества по защите бездомных животных, которые считают, что в случившемся виноваты сами пострадавшие.

"Так называемые зоозащитники заявили, что, возможно, ребенок дразнил собак. Этот неприятный случай был снят на видео, и там ясно, что это собаки напали на ребенка", — написал мэр.

Чебан заявил, что в городе будут проверены все возможные места скопления бродячих собак, строительные площадки и дворы предприятий. Он выразил уверенность, что удастся найти цивилизованное решение проблемы.

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Теги:
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