В Молдове отметили 32-ю годовщину вывода войск из Афганистана

Живые цветы к заснеженными гранитным плитам Мемориального комплекса "Сыновьям Родины — Вечная память" – в Кишиневе вспоминают погибших в войне в Афганистане. Памятные мероприятия прошли и в других населенных пунктах республики.

КИШИНЕВ, 15 фев – Sputnik. В 2021 году исполняется 32 годв с момента вывода советских войск из Афганистана. В Молдове проходят памятные мероприятия, приуроченные к этой дате. Торжественный митинг с участием представителей высших эшелонов власти и руководства Союза ветеранов войны в Афганистане Республики Молдова состоялся в столичном парке Мемориального комплекса памяти солдат, павших в афганской войне.

Как отметила президент Молдовы Майя Санду, то, что пережили ветераны войны в Афганистане, делает их отдельной кастой. По ее словам, "люди, которые прошли через этот драматический опыт, – большая ценность для Молдовы".

"Мы преклоняемся перед ними за храбрость, которую они проявили, благодарим их за то, что они делают сейчас и за поддержку, которую они предоставляют обществу каждый день", – отметила Санду.

Глава государства подчеркнула, что урок любой войны – способность ценить мир, понимание и возможность работать свободно, воспитать новое поколение в гармонии.

"Сегодня мы вспоминаем людей, которые не вернулись с той войны, людей, жизнь которых резко, несправедливо и трагически оборвалась за тысячи километров от их дома, за тысячи километров от родителей, за тысячи километров от родных душ. Уверена, что последняя их мысль была о Молдове. Наш долг хотя бы раз в год вспоминать и молиться о них", – сказала Санду.

© Sputnik / Mihai Caraus Майя Санду на мероприятии ко Дню памяти павших в войне в Афганистане.

Спикер парламента Молдовы Зинаида Гречаная отметила, что прошло уже более трех десятилетий с момента полного вывода войск из Афганистана. По ее словам, с каждым годом это событие становится все более отдаленным, однако эхо войны остается живым в наших душах.

Она отметила, что прошедшие войну в Афганистане – пример достоинства и патриотизма.

"Хочу пожелать всем воинам-афганцам, их близким, всем тем, кто пережил тяготы и ужасы войны в Афганистане, мира, здоровья и благополучия. Мы в долгу перед вами за то, что вы служите примером доблести и чести. Этого не хватает в современном мире. Тем более ценен ваш пример мужества и подвига. Многие лета ветеранам, вечная память героям", – сказала Гречаная.

© Sputnik / Mihai Caraus Мероприятия в Кишиневе ко Дню памяти павших в войне в Афганистане.

Исполняющий обязанности премьера Аурелиу Чокой отметил, что обязанность любого правительства – не забывать о ветеранах, которые проливали кровь в войнах и боролись за свою родную страну.

"Сколько человек погибло, судьбы скольких до сих остаются неизвестными. Думаю, долг каждого государства, каждого правительства, знать точно, что произошло с каждым своим сыном. Попрошу, чтобы Минобороны предприняло необходимые меры для того, чтобы узнать о четверых наших соотечественников, судьба которых спустя 32 года, к сожалению, не известна", – сказал Чокой.

© Sputnik / Mihai Caraus Аурелиу Чокой на мероприятии ко Дню памяти павших в войне в Афганистане.

И. о. главы Минобороны Виктор Гайчук заявил, что участники боевых действий в Афганистане – пример мужества.

"Все ветераны заслуживают признания каждого из нас. Наш долг оберагать их, оказывать моральную и материальную поддержку. Им есть чему нас научить и что нам рассказать", – сказал Гайчук.

Председатель Союза ветеранов войны в Афганистане (СВВА) Михаил Мокан отметил, что подвигу, совершенному в Афганистане, еще будет дана правильная оценка.

"Мы уверены и надеемся, что те инициативы, которые будут предложены руководством страны для ветеранов войны в Афганистане, для семей погибших, для инвалидов, пойдут для улучшения нашего быта. Для нас очень важно, чтобы история, в том числе Молдовы, понималась, что был десятилетний конфликт, была такая война в Афганистане, и мы вернулись оттуда героями. Да, не все родители смогли увидеть своих чад, поэтому мы сделали все возможное, чтобы их имена были высечены здесь, на гранитных плитах", – сказал Мокан.

По его словам, для увековечения памяти Союз ветеранов войны в Афганистане строит памятники в честь своих боевых друзей.

Как отметили этот день в Гагаузии

Башкан Гагаузии Ирина Влах, говоря на митинге в Комрате о войне в Афганистане, отметила, что все могло сложиться иначе, если бы политики того времени могли мирно договориться.

"Да, все исполняли интернациональный долг. Да, Родина дала приказ. Но можно было сделать все, чтобы огромная армия молодых ребят не отправилась на войну, а строила свое государство, заводила семьи, имела рабочие места и счастливую жизнь у себя на Родине. Мы принимаем результаты тех исторических событий, но мы должны сделать выводы и принимать правильные решения. Мы должны уметь говорить, договариваться и не создавать конфликтов, от которых страдали бы наши жители", – сказала Влах.

Председатель регионального Союза ветеранов войны в Афганистане Петр Мавроди отметил, что ассоциация тесно сотрудничает с властями Гагаузии.

"Во многих селах открываются памятники, последний пример – Чишмикиой. Один из первых памятников тому времени в республике появился у нас. В учебных заведениях Гагаузии появляются мемориальные доски. Мы хотим дать нашим детям патриотическое воспитание, такое же, какое и нам в свое время дали ветераны Великой Отечественной войны", – сказал Мавроди.

Депутат парламента Молдовы Александр Суходольский назвал события в Афганистане "страшной войной" и "большой ошибкой". Тем не менее, память о героях, отдавших свою жизнь ради мира, "всегда будет в сердцах молодежи".

Памятник в Комрате ветеранам войны в Афганистане. © Sputnik / Maxim Topal

Башкан Гагаузии Ирина Влах на митинге в Комрате. © Sputnik / Maxim Topal

Митинг в Комрате. © Sputnik / Maxim Topal

Председатель Союза ветеранов войны в Афганистане по Гагаузии Петр Мавроди. © Sputnik / Maxim Topal 1 / 4 © Sputnik / Maxim Topal Памятник в Комрате ветеранам войны в Афганистане.

После короткого митинга присутствующие возложили цветы к монументу воинов-афганцев в Комрате.

В афганской войне приняли участие почти 13 тысяч молдавских граждан, из которых порядка 300 погибли или пропали без вести, а 257 стали инвалидами.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova