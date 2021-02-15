Чеботарь и Нойкирх - о вакцинации от COVID-19 на обоих берегах Днестра

В Бюро по реинтеграции Молдовы прошла встреча главы ведомства и руководителя Миссии ОБСЕ в Республике Молдова.

КИШИНЕВ, 15 фев – Sputnik. На заседании экспертных групп по здравоохранению от Кишинева и Тирасполя будут согласованы возможные общие меры по обеспечению вакцинации против COVID-19 населения на обоих берегах Днестра. Об этом говорилось на встрече заместителя премьер-министра по реинтеграции Ольги Чеботарь и главы Миссии ОБСЕ в Республике Молдова Клауса Нойкирха.

"В ходе дискуссий Ольга Чеботарь рассказала о последних событиях в диалоге между Кишиневом и Тирасполем, в частности, о динамике рабочих групп, подчеркнув тот факт, что в ближайшем будущем состоятся новые встречи экспертов в области здравоохранения и образования", – отметили в Бюро по реинтеграции Молдовы.

На этой неделе действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде посетит Республику Молдова с рабочим визитом. В этом контексте собеседники обсудили некоторые подготовительные и организационные элементы.

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