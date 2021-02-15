Прокуроры возобновили дело против бывшего замглавы Генинспектората полиции

В ходе проверки были выявлены факты незаконных увольнений, переводов и предоставления отпусков, что нанесло крупный ущерб государству.

КИШИНЕВ, 15 фев – Sputnik. Генеральная прокуратура отменила приказ о невозбуждении уголовного дело, ранее изданный Антикоррупционной прокуратурой в отношении бывшего заместителя начальника Генерального инспектората полиции (ГИП), и распорядилась возобновить уголовное разбирательство, а в двух случаях – возбудить уголовные дела по обвинению в превышении должностных полномочий.

Согласно материалам дела, нарушения были выявлены Генеральной прокуратурой в рамках проверок уголовных дел, возбужденных на основании заявлений, ранее поданных в Антикоррупционную прокуратуру и Национальный антикоррупционный центр.

В ходе расследования были проверены сообщения о злоупотреблениях со стороны заместителя главы Генинспектората полиции, совершенных на протяжении 2015 года. В их числе – незаконные дисциплинарные санкции и увольнения, предоставление отпусков, что нанесло государству ущерб в особо крупных размерах.

Впоследствии ряд уволенных сотрудников МВД были восстановлены в должности по судебным решениям, каждому из них была выплачена компенсация в размере сотен тысяч леев. Хотя незаконность действий замглавы ГИП была подтверждена, Антикоррупционная прокуратура отказалась привлечь его к ответственности.

Таким образом, Генеральная прокуратура распорядилась возобновить расследования по этим делам с целью устранения допущенных в ходе разбирательства ошибок и возможных злоупотреблений.

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