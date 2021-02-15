COVID-19 в Молдове: сколько школ и детсадов закрыты на карантин

В Министерстве образования следят за эпидемиологической ситуацией во всех учебных заведениях республики. Ведомство представило еженедельный отчет.

КИШИНЕВ, 15 фев – Sputnik. В настоящее время девять учреждений среднего образования и 279 классов в республике закрыты на карантин и работают дистанционно. Такие данные представили в понедельник в Министерстве образования, культуры и исследований.

"Число учащихся с положительным тестом на коронавирус составляет 282, еще 5411 находятся на самоизоляции. Коронавирус выявлен у 278 учителей, еще 232 – на самоизоляции. Из вспомогательного персонала вирус подтвердился у 82 человек, а 81 помещен на самоизоляцию", — пояснили в министерстве.

© Sputnik / Алена Матвеева Ситуация в молдавских школах и детсадах в связи с пандемией COVID-19

Как уточнили в Минобразования, на данный момент восемь детских садов и 38 групп находятся на карантине. Сообщается, что вирус подтвердился у 17 детей, 79 дидактических кадров и 60 работников вспомогательного персонала. В самоизоляции находятся 1353 ребенка, 122 педагога и 119 сотрудников вспомогательного персонала.

Обстановка в профессиональном и высшем образовании

Что касается профтехучилищ, то за 8-12 февраля вирус подтвердился у 33 учащихся, 32 учителей и восьмерых сотрудников вспомогательного персонала. При этом 41 группа переведена на самоизоляцию.

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За аналогичный период COVID-19 выявили у 24 студентов вузов, шестерых преподавателей и троих работников вспомогательного персонала. На самоизоляции находится 156 учащихся.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

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С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое продлили до 15 февраля 2021 года.

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