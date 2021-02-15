Сотрудниками администрации тюрем Молдовы заинтересовались прокуроры

В ведомстве по контролю за соблюдением законности сообщили, что по итогам расследования будет предоставлена информация о предпринятых мерах и полученных результатах. В то же время многие источники говорят о первом задержании высокопоставленного чиновника.

КИШИНЕВ, 15 фев – Sputnik. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел начала ряд мероприятий в отношении сотрудников Национальной администрации пенитенциарных учреждений Молдовы.

В ведомстве уточнили, что по итогам расследования будет предоставлена информация о предпринятых мерах и полученных результатах. В то же время многие источники сообщают, что замглавы Национальной администрации тюрем Сергей Демченко задержан утром в понедельник.

Известно также, что 10 февраля сотрудники спецназа Fulger провели обыски на территории Кишинева, а также в тюрьме №18 в Бранештах. Тогда задержали несколько человек по подозрению в совершении мошенничества путем хищения финансовых средств с банковских карт граждан.

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