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Исправительное учреждение/

Сотрудниками администрации тюрем Молдовы заинтересовались прокуроры

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210215/33639905/sotrudnikami-administratsii-tyurem-moldovy-zainteresovalis-prokurory.html

В ведомстве по контролю за соблюдением законности сообщили, что по итогам расследования будет предоставлена информация о предпринятых мерах и полученных результатах. В то же время многие источники говорят о первом задержании высокопоставленного чиновника.

КИШИНЕВ, 15 фев – Sputnik. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел начала ряд мероприятий в отношении сотрудников Национальной администрации пенитенциарных учреждений Молдовы.

Исправительное учреждение
© Sputnik / Miroslav Rotari
В пенитенциаре №13, где отбывал наказание Филат, новый и.о. руководителя

В ведомстве уточнили, что по итогам расследования будет предоставлена информация о предпринятых мерах и полученных результатах. В то же время многие источники сообщают, что замглавы Национальной администрации тюрем Сергей Демченко задержан утром в понедельник.

Известно также, что 10 февраля сотрудники спецназа Fulger провели обыски на территории Кишинева, а также в тюрьме №18 в Бранештах. Тогда задержали несколько человек по подозрению в совершении мошенничества путем хищения финансовых средств с банковских карт граждан.

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