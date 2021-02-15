Вакцина, заключенные с COVID-19, статистика: итоги Оперштаба Приднестровья

ТИРАСПОЛЬ, 15 фев – Sputnik. В Приднестровье проведут ревизию имеющегося холодильного оборудования для хранения вакцины от COVID-19, чтобы в случае необходимости в срочном порядке организовать закупку дополнительных камер. Об этом говорилось на заседании Оперштаба региона, сообщили в пресс-службе приднестровского лидера.
Вакцинирование и тестирование
"Приднестровье готово принять любую вакцину в использование – как российскую, так и европейскую. Вакцинация будет проводиться исключительно на добровольной основе", – подчеркнул лидер Приднестровья Вадим Красносельский.
Тестирование на COVID-19 будет проводиться в дубоссарском Центре реабилитации детей с особыми жизненными потребностями для прибывающих туда на лечение и восстановление маленьких пациентов и сопровождающих их родителей.
"Центр готов, и он должен начать полноценно работать даже в условиях пандемии. Для этого необходимо обеспечить безопасность воспитанников", – отметил Красносельский.
Очаг коронавируса в колонии
В начале февраля вспышка инфекции была выявлена в одном из учреждений Госслужбы исполнения наказаний Минюста Приднестровья. На сегодняшний день в филиале карантинного госпиталя, развернутого в этом учреждении, на лечении находится 231 осужденный.
"Руководством Минздрава и Госслужбы исполнения наказаний было налажено взаимодействие по проведению компьютерной томографии для зараженных заключенных. В течение прошлой недели по назначению врачей компьютерную томографию прошли 25 человек. У двоих было диагностировано осложнение в виде пневмонии", – отметили на заседании Оперштаба.
Статистика по COVID-19
C начала пандемии в Приднестровье зарегистрирован 30 181 случай инфицирования COVID-19. В госпиталях проходят лечение 580 пациентов. Из них 19 – в тяжелом состоянии в реанимационных отделениях, двое подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Загруженность профильных госпиталей – 33%.
Всего за время практики лечения на дому в больницы переведен 761 заразившийся. На самоизоляции находятся 613 приднестровцев.
Умерло 658 человек (летальность 2%), победить коронавирус смогли 28 446 приднестровцев (94% от числа инфицированных). Среднесуточный уровень заражения составил 85 случаев, неделей ранее – 75.
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