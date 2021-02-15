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Старт вакцинации от коронавируса.

Вакцина, заключенные с COVID-19, статистика: итоги Оперштаба Приднестровья

© Sputnik / Сергей Аверин
Общество
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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (110)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210215/33640030/vaktsina-zaklyuchennye-s-covid-19-statistika-itogi-opershtaba-pridnestrovya.html

В регионе готовятся организационно и технически к получению иммунопрепаратов, в частности, проводится проверка установок для их хранения.

ТИРАСПОЛЬ, 15 фев – Sputnik. В Приднестровье проведут ревизию имеющегося холодильного оборудования для хранения вакцины от COVID-19, чтобы в случае необходимости в срочном порядке организовать закупку дополнительных камер. Об этом говорилось на заседании Оперштаба региона, сообщили в пресс-службе приднестровского лидера.

Вакцинирование и тестирование

"Приднестровье готово принять любую вакцину в использование – как российскую, так и европейскую. Вакцинация будет проводиться исключительно на добровольной основе", – подчеркнул лидер Приднестровья Вадим Красносельский.

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© Ruptly /Sputnik/France TV/Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ); Twitter Sputnik-V
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Он также напомнил о том, что любые иммунобиологические препараты, используемые для вакцинации в Приднестровье, подлежат обязательной сертификации.

Тестирование на COVID-19 будет проводиться в дубоссарском Центре реабилитации детей с особыми жизненными потребностями для прибывающих туда на лечение и восстановление маленьких пациентов и сопровождающих их родителей.

"Центр готов, и он должен начать полноценно работать даже в условиях пандемии. Для этого необходимо обеспечить безопасность воспитанников", – отметил Красносельский.

Очаг коронавируса в колонии

В начале февраля вспышка инфекции была выявлена в одном из учреждений Госслужбы исполнения наказаний Минюста Приднестровья. На сегодняшний день в филиале карантинного госпиталя, развернутого в этом учреждении, на лечении находится 231 осужденный.

Медработник. Архивное фото
© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova / DINU BUBULICI
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Всего было выявлено 254 случая инфицирования. Из них 19 человек выздоровели. Четверо ковид-положительных заключенных, у которых на минувшей неделе истек срок отбывания наказания, были освобождены. Двое из них продолжают проходить противовирусную терапию в инфекционных госпиталях по месту регистрации, еще двое, у которых COVID-19 протекает бессимптомно, лечатся дома.

"Руководством Минздрава и Госслужбы исполнения наказаний было налажено взаимодействие по проведению компьютерной томографии для зараженных заключенных. В течение прошлой недели по назначению врачей компьютерную томографию прошли 25 человек. У двоих было диагностировано осложнение в виде пневмонии", – отметили на заседании Оперштаба.

Статистика по COVID-19

C начала пандемии в Приднестровье зарегистрирован 30 181 случай инфицирования COVID-19. В госпиталях проходят лечение 580 пациентов. Из них 19 – в тяжелом состоянии в реанимационных отделениях, двое подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Загруженность профильных госпиталей – 33%.

Всего за время практики лечения на дому в больницы переведен 761 заразившийся. На самоизоляции находятся 613 приднестровцев.

Умерло 658 человек (летальность 2%), победить коронавирус смогли 28 446 приднестровцев (94% от числа инфицированных). Среднесуточный уровень заражения составил 85 случаев, неделей ранее – 75.

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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (110)

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Теги:
статистика, заключенные, вакцинация, вакцина, Приднестровье


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