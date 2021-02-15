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антисептик в троллейбусе

Теперь - в любое время и для всех: транспорт в Приднестровье стал доступнее

© Sputnik / Osmatesco
Общество
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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (117)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210215/33642114/teper-v-lyuboe-vremya-i-dlya-vseh-transport-v-pridnestrove-stal-dostupnee.html

Общественный электротранспорт в регионе вернулся к допандемийному режиму работы и доступен без возрастных и временных ограничений.

ТИРАСПОЛЬ, 15 фев – Sputnik. Троллейбусы в Приднестровье вернулись к доковидному режиму работы. Ни почтенный возраст пассажиров, ни время суток теперь не препятствие, чтобы попасть в пункт назначения.

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"Ограничение сегодня – лимитированное количество пассажиров. Число их в салоне должно соответствовать посадочным местам. Использование масок и антисептиков никто не отменял", - пояснили в Оперштабе Приднестровья.

Послабления коснулись и плавательных бассейнов. Посетить их тоже могут все: и те, кому меньше трех лет, и те, кто старше 65.

Несмотря на это, в Оперштабе предупреждают, что о требованиях карантина забывать не стоит. Контролировать их соблюдение продолжат сотрудники санэпидемстанции.

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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (117)

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