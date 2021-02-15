Теперь - в любое время и для всех: транспорт в Приднестровье стал доступнее

"Ограничение сегодня – лимитированное количество пассажиров. Число их в салоне должно соответствовать посадочным местам. Использование масок и антисептиков никто не отменял", - пояснили в Оперштабе Приднестровья.
Послабления коснулись и плавательных бассейнов. Посетить их тоже могут все: и те, кому меньше трех лет, и те, кто старше 65.
Несмотря на это, в Оперштабе предупреждают, что о требованиях карантина забывать не стоит. Контролировать их соблюдение продолжат сотрудники санэпидемстанции.
С 15 февраля ученики всех школ Приднестровья снова занимаются в классах. Как подготовились образовательные заведения к приему такого большого количества детей и как сами ученики и их родители относятся к очередному возвращению в школьные стены.