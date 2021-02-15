Депутаты Госдумы России передали в Приднестровье защитные средства от COVID-19

ТИРАСПОЛЬ, 15 фев – Sputnik. Медицинская, социальная и образовательная сферы региона получили более десяти тысяч защитных масок. Гуманитарную помощь от депутатов Госдумы РФ передала зампред законодательного собрания Приднестровья, лидер партии "Обновление" Галина Антюфеева.

"Борьба с распространением коронавирусной инфекции продолжается, медицинские маски пригодятся в госучреждениях", – сообщили на сайте партии.

Защитные маски получили Тираспольский и Бендерский психоневрологические дома-интернаты, Республиканский центр по протезированию и ортопедии, Республиканский спортивный реабилитационно-восстановительный центр инвалидов, Республиканский дом ветеранов (поселок Первомайск), Республиканский центр матери и ребенка и Тираспольский аграрно-технический колледж им. Фрунзе.

Депутат Госдумы России Артем Туров сообщил в январе, что "Единая Россия" направит в Приднестровье новую партию средств защиты (маски, перчатки) в рамках онлайн-встречи с приднестровскими депутатами. Гуманитарная помощь ранее поcтупила от единороссов в декабре. Тогда партию защитных масок и перчаток от депутатов Госдумы России получил Бендерский дом для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Действие карантинных мер в Приднестровье продлено до 1 апреля.

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