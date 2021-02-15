Советы юриста: как правильно разрешить семейные споры

Как можно разрешить семейные споры и какие законодательные изменения появились на национальном уровне в сфере семейного права, рассказала юрист Инги Мифсуд Висмайер.

КИШИНЕВ, 15 фев - Sputnik. Судебные разбирательства в сфере семейного права связаны с гораздо большей ответственностью, так как часто речь идет о несовершеннолетних детях. Об этом в радиостудии Sputnik Молдова рассказала адвокат Инга Мифсуд Висмайер.

По ее словам, наиболее распространенными семейными спорами являются разводы, а также дела, связанные с опекой над несовершеннолетними. Во время таких процессов устанавливают, с кем из родителей будет жить ребенок, право на встречи с другим родителем, алименты, раздел имущества и другое.

Как отметила специалист, больше всего из-за развода страдают дети. Многие родители даже не представляют, насколько на детях психологически сказываются ссоры, а также тот факт, что "родители начинают делить в доме каждую ложку". Еще хуже, если при несовершеннолетнем члены когда-то одной семьи начинают угрожать друг другу лишением права видеться с ребенком.

"Родители, желающие развестись, должны проявлять уважение и заботу о ребенке. Постарайтесь найти компромисс и мыслить рационально, не обращая внимания на негативные эмоции", - пояснила собеседница Sputnik.

Адвокат сослалась на недавние поправки в Гражданский кодекс Молдовы, которые направлены в первую очередь на защиту несовершеннолетних.

Согласно поправкам, семейные пары при наличии ребенка могут при соблюдении определенных условий расторгнуть брак у нотариуса. Таким образом, часть бракоразводных процессов не попадает в суд, и ребенку не придется становиться свидетелем судебных разбирательств и следующих из-за этого ссор.

© Sputnik / Rodion Proca Инга Мифсуд Висмайер.

"Между супругами должна быть договоренность об обязанностях и правах в отношении своих детей, а в случае раздела имущества все решается по взаимному согласию, но если нотариус увидит хотя бы небольшое несогласие какой-то из сторон, тогда дело будет направлено в суд", - уточнила Инга Мифсуд Висмайер.

Кроме того, новый Гражданский кодекс разрешает расторжение брака в Отделе записи актов гражданского состояния, даже если в семье есть несовершеннолетние дети. Обязательным условием является присутствие обоих супругов и раздел имущества по взаимному согласию.

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