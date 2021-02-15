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Госпиталь COVID-19.

Официально: сколько новых случаев COVID-19 подтвердилось в стране

© Sputnik / Валерий Мельников
Общество
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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (113)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210215/33644326/oitsialno-skolko-novykh-sluchaev-covid-19-podtverdilos-v-strane.html

Общее число документально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове перевалило за 170 тысяч.

КИШИНЕВ, 15 фев – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 363 новых случая инфицирования COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава в понедельник.

Дозы вакцины Pfizer-BioNTech
© REUTERS / Andreas Gebert
Видео: Минздрав провел учения по доставке вакцины от коронавируса в Молдову

Выявлен один эпизод "импорта" инфекции из Украины.

Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 170 549.

За минувшие 24 часа проведено 1406 тестов, при этом повторно – 165.

За последние сутки COVID-19 заразились 20 медработников: 7 врачей, 4 медсестры и 6 человек вспомогательного персонала.

В крайне тяжелом состоянии находится 281 пациент (из них 59 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких). 

По данным Минздрава, за сутки выздоровели 578 человек. Всего вылечившихся на данный момент – 158 005.

Зафиксировано еще 10 летальных исходов, общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции – 3661.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое продлили до 15 февраля 2021 года.

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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (113)

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