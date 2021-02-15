Насколько экологичны продукты в супермаркетах Молдовы - ответ эксперта

Бизнес заманивает покупателей рекламой, но на самом деле органические продукты на полках молдавских магазинов можно найти с трудом, говорят специалисты.

КИШИНЕВ, 15 фев - Sputnik. В последнее время потребители стали больше обращать внимание на экологически чистые продукты и покупать их. Но часто они попадают в ловушку производителей, которые печатают на упаковке продукта "органический", "экологически чистый", "100% натуральный". Эта информация не всегда свидетельствует, что продукт действительно не содержит консервантов и является полностью натуральным. Такое мнение высказал в эфире радиостудии Sputnik Moldova директор Национального центра защиты экономических интересов потребителей Сергей Лелик.

"Это такая маркетинговая стратегия, чтобы потребители приобрели продукт. Во-первых, нужно посмотреть на состав, ингредиенты, указанные на этикетке. И тогда станет ясно, что не все соответствует тому, что указано на лицевой стороне упаковки. Это не незаконно, но производитель должен нести какое-то наказание", - полагает Лелик.

Он рассказал, что в этом случае потребитель имеет право запросить у производителя подтверждающий документ и лабораторные сертификаты, удостоверяющие, что продукт действительно соответствует всем критериям. Часто покупателей прельщает красивая упаковка и выгодные цены, а качество продукта остается практически на последнем месте, полагает эксперт.

Ранее председатель отраслевого комитета по сельскому хозяйству Торгово-промышленной палаты Спартак Килат перечислил проблемы, с которыми сталкиваются местные производители в области органического земледелия, и какова должна быть роль государства в этом процессе.

По его словам, в настоящее время в Молдове нет лаборатории, которая могла бы сертифицировать экопродукцию. Для этого требуется период тестирования, который длится определенное время и без которого потребитель не может быть уверен в качестве.

"Система экологической сертификации немного сложнее. Инвестиции в такие лаборатории - дорогостоящие, и экономический агент не может взять на себя эти расходы", - отметил Килат.

Более того, в соседних странах, таких как Румыния и Украина, подобных лабораторий тоже нет. Таким образом, для отечественных производителей кратчайший путь к сертификации продукции - это лаборатории в Болгарии, Польше, Нидерландах или Германии.

Килат полагает, что эту проблему можно решить только при поддержке международных структур.

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