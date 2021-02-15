Фото: "Ягорлык" – заповедная жемчужина Приднестровья

Одна из главных природоохранных достопримечательностей Приднестровского региона была основана 15 февраля 1988 года.

ТИРАСПОЛЬ, 15 фев – Sputnik. Ровно 32 года назад по рекомендации Академии наук СССР был основан заповедник "Ягорлык". Теперь это гордость Дубоссарского района и одна из главных природоохранных достопримечательностей Приднестровья. Бывалые туристы говорят, что ландшафты и рельеф Ягорлыка иногда напоминают Крым.

"Заповедник "Ягорлык" – это редкий случай, когда вмешательство человека в природу привело к появлению удивительной по красоте и значимости территории. Мы должны сохранять ее уникальность и способствовать развитию научной деятельности в заповеднике", - отметил глава законодательного собрания Приднестровья Александр Коршунов.

Базой для заповедника стал существующий много лет ихтиологический заказник "Гоянский залив", где сохранялись уникальные виды растений и рыб бассейна Среднего Днестра. Теперь он один из девяти объектов природно-заповедного фонда региона, чьи территории с редкими видами растений и животных находится под охраной государства.

Сотрудники заповедника участвуют в разработке природоохранного законодательства Приднестровья.

"Эти исследования важны и нужны для сохранения и восстановления природных комплексов. Леса, тропы и водоемы Ягорлыка должны способствовать развитию экологического туризма внутри Приднестровья. Думаю, этой идее нужно придать больший импульс", - подчеркнул Коршунов.

Как отметили в парламентской пресс-службе, приднестровский заповедник "Ягорлык" принят в состав Евразийского союза заповедников и внесен в реестр Международного заповедного фонда.

Площадь заповедника, который имеет научный статус, почти 1 044 га, водная поверхность – более 20%. Вокруг установлена охранная зона с ограниченным режимом природопользования. На территории Ягорлыка – 101 вид редких растений, из них 16 внесены в Красную книгу. Причем только в 2019 году в лесах заповедника были обнаружены еще несколько новых видов растений.

В заповеднике обитают 29 видов млекопитающих, в том числе косуля, каменная куница, енотовидная собака, европейский суслик и горностай. Много редких пресмыкающихся и больше 120 видов птиц.

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