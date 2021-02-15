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пограничная полиция

Трафик на границе в 2020 году упал на 70 процентов против предыдущего года

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210215/33646803/trafik-na-granice-v-2020-godu-upal-na-70-procentov-protiv-predydushego-goda.html

В отношении въезда и выезда из страны через КПП на государственной границе, как и в прежние годы, сохраняется относительный баланс.

КИШИНЕВ, 15 фев — Sputnik. Пограничники подвели итоги 2020 года. По сравнению с результатами предыдущего, 2019 года, трафик на границе упал на 70 процентов, сообщает ведомство.

пограничная полиция
© Sputnik / Miroslav Rotari
За несоблюдение мер по борьбе с COVID-19 на границе оштрафованы 9 человек

Причиной стали ограничения, введенные разными странами в связи с пандемией COVID-19 и соответствующие изменения в движении транспорта и работе пограничных и таможенных властей.

В целом на границе Молдовы за 12 месяцев было зарегистрировано более 6,1 миллиона пересечений, из которых 3,2 миллиона приходится на граждан Молдовы и 2,9 миллиона — на иностранных граждан.

Как и в минувшие годы, сохраняется относительный баланс на въезда и выезде из страны. За этот период в Молдову въехали более 3 миллионов граждан и столько же — покинули пределы нашего государства.

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