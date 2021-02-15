Трафик на границе в 2020 году упал на 70 процентов против предыдущего года

В отношении въезда и выезда из страны через КПП на государственной границе, как и в прежние годы, сохраняется относительный баланс.

КИШИНЕВ, 15 фев — Sputnik. Пограничники подвели итоги 2020 года. По сравнению с результатами предыдущего, 2019 года, трафик на границе упал на 70 процентов, сообщает ведомство.

Причиной стали ограничения, введенные разными странами в связи с пандемией COVID-19 и соответствующие изменения в движении транспорта и работе пограничных и таможенных властей.

В целом на границе Молдовы за 12 месяцев было зарегистрировано более 6,1 миллиона пересечений, из которых 3,2 миллиона приходится на граждан Молдовы и 2,9 миллиона — на иностранных граждан.

Как и в минувшие годы, сохраняется относительный баланс на въезда и выезде из страны. За этот период в Молдову въехали более 3 миллионов граждан и столько же — покинули пределы нашего государства.

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