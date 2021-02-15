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Алла Немеренко

Немеренко о "Спутнике V": Не вижу проблем в использовании после регистрации

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (117)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210215/33646937/nemerenko-o-sputnike-v-ne-vizhu-problem-v-ispolzovanii-posle-registratsii.html

В администрации президента Молдовы Майи Санду утверждают, что не собираются политизировать кампанию по вакцинации населения.

КИШИНЕВ, 15 фев – Sputnik. Советник президента Майи Санду по вопросам здравоохранения Алла Немеренко заявила в эфире одной из молдавских телепрограмм, что не видит проблем в использовании российской вакцины "Спутник V" в Молдове, как только препарат пройдет все этапы регистрации. По ее словам, в администрации президента страны считают, что вопрос обеспечения населения вакцинами не стоит политизировать.

Немеренко уточнила, что на данный момент программе платформы COVAX Молдова может получить только 20% от необходимого количества вакцины для полноценной иммунизации.

Старт вакцинации от коронавируса.
© Sputnik / Сергей Аверин
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"Мы получили заверения, что по программе платформы COVAX Молдова получит 20% вакцин от необходимого для страны объема. 3% будут обеспечены за счет пожертвования Румынии", - говорит советник Санду.

Вакцины, обещанные Румынией, по словам Немеренко, Молдова получит напрямую от производителей. Для того, чтобы это произошло, компании должны удостовериться в наличии необходимых условий хранения и использования. Пока ни Moderna, ни Pfizer не дали добро на поставку вакцин. 

"Поэтому не может быть подписано дополнительное соглашение между Еврокомиссией и Румынией о выделении 200 тысяч доз Молдове", - говорит Немеренко.

На вопрос о возможных поставках российской вакцины "Спутник V" в Молдову Немеренко ответила: как только вакцина будет зарегистрирована должным образом, она как врач не видит проблемы в использовании препарата.

Мы совершили ошибку: дефицит вакцин заставил ЕС присмотреться к Спутнику V/
© Ruptly /Sputnik/France TV/Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ); Twitter Sputnik-V
"Мы совершили ошибку": дефицит вакцин заставил ЕС присмотреться к "Спутнику V"

"Не так важно, в какой стране произведена вакцина, если она эффективна и прошла все испытания на предварительном этапе. Лично я как врач не вижу никакой проблемы. Я не хочу политизировать вакцины, хочется сосредоточиться на качестве", - говорит Немеренко.

Советник президента Санду отметила, что пока российская вакцина не получила рекомендацию ВОЗ.

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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (117)

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