Красное и белое: что думают в России о молдавском вине

Ностальгия о молдавском вине сохранилась в России, как и во многих других странах постсоветского пространства, однако отечественным производителям следует сосредоточиться на продвижении продукции.

КИШИНЕВ, 16 фев – Sputnik. Россияне помнят молдавские вина. Об этом рассказал в комментарии радиостудии Sputnik Молдова президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович.

"Россия находится примерно на 7-8 месте в мире по общему объему потребления вина. Рынок винодельческой продукции в РФ составляет порядка миллиарда литров. И он стабильно растет на 0,5% в год уже на протяжении как минимум 10 лет", – сказал Попович.

По его словам, был момент, когда на российском рынке присутствовало очень много молдавских вин, а затем и вин других стран. Он уточнил, что в этом смысле структура рынка постоянно меняется.

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"Безусловно, россияне помнят молдавские вина, потому что нельзя забыть то, что когда-то занимало 50% рынка", – отметил Попович.

Однако, как добавил эксперт, после ухода молдавских вин из РФ, полки в магазинах заняты – дефицита нет.

"Поэтому, с одной стороны, приход в Россию молдавских вин и увеличение их объемов, наверное, это хорошо. Но с другой стороны, чтобы это произошло теперь, необходимы какие-то серьезные маркетинговые усилия со стороны производителей… Надо рассказывать о молдавском вине заново", – уточнил президент Союза виноградарей и виноделов.

Как считает собеседник, ностальгия о молдавском вине сохранилась, но, чтобы она сработала, нужны инициативы и усилия со стороны винодельческих компаний.

По его словам, половина потребляемого в РФ вина приходится на сухие, а вторая половина – на полусладкие. Он рассказал, что порядка 40% вина в России приходится на продукцию из винограда, выращенного на территории страны, а остальное – на государства со всего мира.

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"Было время, когда было много молдавской продукции, сейчас его, может, процента два-три, не больше. Сейчас почему-то мало молдавского вина", – добавил Попович.

Говоря о ценовой категории вин, эксперт отметил, что на российском рынке основной объем продаж сосредоточен в сегменте до 500 рублей.

Молдавские производители предпринимают аккуратные попытки завоевать российский рынок. Первая из них была совершена на прошедшей неделе в Москве – дегустацию молдавских вин организовали отечественные винодельческие компании. Об этом в комментарии радиостудии Sputnik Молдова заявил ведущий российский винный эксперт и критик, преподаватель школы сомелье Денис Руденко.

"Такая попытка сделана. Отзывы, конечно, положительные. Качество вина абсолютно новое, на более высоком уровне… Я считаю ее очень важной", – сказал Руденко.

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