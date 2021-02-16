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Парламент

Слушания в комиссии по нацбезопасности: что станет предметом разбирательств

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210216/33651420/slushaniya-v-komissii-po-natsbezopasnosti-chto-stanet-predmetom-razbiratelstv.html

В молдавском парламенте озаботились вопросом безопасности дорожного движения – для этого собираются провести слушания.

КИШИНЕВ, 16 фев – Sputnik. Молдавские депутаты проведут слушания на тему безопасности дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе законодательного органа.

Водительские права
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"Парламентская комиссия по национальной безопасности, обороне и общественному порядку объявила о проведении слушаний по поводу подготовки и документирования водителей с водительскими правами, регистрации машин, а также других аспектов, предусмотренных в законе №131/2007 о безопасности дорожного движения", – отметили в парламенте.

Представители гражданского общества могут подать предложения и вопросы в письменной форме или по электронному адресу: csn@parlament.md. Озвученные инициативы должны рассмотреть и проанализировать Агентство государственных услуг, Министерство внутренних дел, Национальный антикоррупционный центр, Министерство экономики и инфраструктуры, Министерство образования, культуры и исследований.

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