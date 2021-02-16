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Главы райбольниц Гагаузии и начальник Главного управления здравоохранения рассказывают о ситуации с ковид в Гагаузии

Очередная партия медоборудования из России передана больницам Гагаузии

© Sputnik / Maxim Topal
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210216/33652494/ocherednaya-partiya-medoborudovaniya-iz-russia-peredana-bolnitsam-gagauzia.html

Российская Федерация продолжает оказывать Гагаузии посильную помощь в обеспечении лечебных учреждений автономного региона медицинским оборудованием.

КОМРАТ, 16 фев – Sputnik, Максим Топал. В Комрат во вторник доставили 10-литровые концентраторы кислорода. Полученное Гагаузией из России оборудование является "архиважным" в борьбе с коронавирусом, подчеркнула начальник Главного управления здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Дулева.

  • Медицинская помощь, доставленная в Гагаузию
    Медицинская помощь, доставленная в Гагаузию
    © Sputnik / Maxim Topal
  • Башкан Гагаузии Ирина Влах и третий секретарь посольства России в Молдове Алексей Белянин
    Башкан Гагаузии Ирина Влах и третий секретарь посольства России в Молдове Алексей Белянин
    © Sputnik / Maxim Topal
  • Медицинская помощь, доставленная в Гагаузию
    Медицинская помощь, доставленная в Гагаузию
    © Sputnik / Maxim Topal
  • Медицинская помощь, доставленная в Гагаузию
    Медицинская помощь, доставленная в Гагаузию
    © Sputnik / Maxim Topal
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© Sputnik / Maxim Topal
Медицинская помощь, доставленная в Гагаузию

"Концентраторы кислорода чаще всего способны как заменить реанимационные мероприятия, так и помочь пациентам в пост-ковидной реабилитации, лечении пневмонии, бронхитов, сердечной патологии. Их передадут во все три районные больницы", – сказала Дулева.

Это уже "не первая хорошая и добрая миссия" посольства России в Молдове, которое "находится рядом" с жителями Гагаузии, отметила глава региона Ирина Влах. Она выразила слова искренней благодарности России за оказываемую поддержку.

Башкан Гагаузии Ирина Влах
© Sputnik / Maxim Topal
Башкан Гагаузии Ирина Влах
"Друзья познаются в беде. Посольство России оказывает особое внимание нашим жителям в это очень сложное время. Мы получили сегодня этот груз и знаем, что в ближайшее время будет еще одна партия. Когда созданы хорошие условия и есть необходимое оборудование, нашим медикам легче оказывать помощь пациентам", – отметила Влах. 

Гагаузия имеет "давние исторические контакты с российскими регионами", которые во время пандемии находят возможность для закупки и доставки в автономию медицинской помощи. Оказывается помощь также по линии общественных организаций и предпринимательских кругов, отметил третий секретарь посольства России в Молдове Алексей Белянин.

Третий секретарь посольства России в Молдове Алексей Белянин
© Sputnik / Maxim Topal
Третий секретарь посольства России в Молдове Алексей Белянин

"Сегодня для меня большая честь передать 20 кислородных концентраторов гагаузским больницам. Гуманитарная помощь оказана бизнес-послом "Деловой России" Игорем Чайкой", – сказал Белянин, пожелав "Гагаузии мира и процветания".

В настоящее время в ковид-центры Гагаузии все чаще поступают "тяжелые" пациенты, а также больные в состоянии средней степени тяжести. Чаще всего у них диагностируют пневмонию с повреждениями легочной ткани, рассказывает директор районной больницы Комрата Нина Райлян.

"Как следствие, легкие не могут обеспечивать организм необходимым количеством кислорода. В таких ситуациях люди нуждаются не только в медикаментозном лечении, но и в кислородной терапии. Кислородные концентраторы бесценны, ведь они позволяют спасать жизни нашим пациентам. Мы очень благодарны народу, правительству и послу России", – отметила Райлян.

Стоимость этой партии медицинского оборудования превышает 400 тысяч леев. Оборудование было приобретено в рамках российской гуманитарной помощи, организованной Общественным советом при Россотрудничестве.

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