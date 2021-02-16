Молдавские перевозчики грозят полной приостановкой регулярных маршрутов

КИШИНЕВ, 16 фев – Sputnik. Молдавские транспортные компании, занимающиеся пассажирскими автоперевозками, выразили несогласие с последним решением Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, грозят протестами и полной приостановкой регулярных маршрутов, требуя пересмотреть новые ограничения.

Накануне Чрезвычайная комиссия общественного здоровья решила ограничить число пассажиров в железнодорожном и пассажирском транспорте в городском, районном и межрегиональном сообщении – до 50% от посадочной способности. Во вторник перевозчики направили открытое письмо на имя исполняющего обязанности премьер-министра Аурелиу Чокоя.

"Изучив содержание постановления №45 Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, транспортные компании, занимающиеся пассажирскими автоперевозками, выражают несогласие с отсутствием согласованности в работе этой структуры и обеспокоенность по поводу последствий, которые это решение может иметь для автотранспортной отрасли", – сказано в обращении Ассоциации работодателей автомобильных перевозчиков.

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Транспортники уточняют, что согласно свежим данным Национального бюро статистики Молдовы, в 2020 году в стране пассажиропоток сократился вдвое по сравнению с 2019-м. "Эти цифры фактически показывают, что перевозчики находятся на грани банкротства. В 2020 году во время чрезвычайного положения, введенного парламентом Молдовы, в результате резкого спада пассажиропотока было приостановлено порядка 90% рейсов", – отмечено в тексте письма.

Как уточнили в Ассоциации, из-за последствий ЧП и эпидемиологической ситуации транспортники не смогли восстановить более 15% регулярных рейсов национального значения и свыше 70% междугородних рейсов. Пандемия привела к увольнению свыше 1000 сотрудников только в области пассажирских автоперевозок. При том, что эта отрасль и до кризиса сталкивалась с дефицитом кадров.

"Обращаем внимание на отсутствие согласованности в установлении ограничений со стороны Комиссии. Так, во время ЧП, объявленного парламентом, меры, введенные в отношении автотранспортных компаний, были более мягкими, чем установленные последним постановлением. Понятно, что объявленное парламентом чрезвычайное положение – гораздо более суровый период, чем ЧП в области здравоохранения. Но содержание ограничений обратное", – считают перевозчики.

В Ассоциации считают, что в ограничениях в общественном транспорте есть смысл тогда, когда людям, которые отправляются на работу предоставляется устойчивая и доступная альтернатива. И де-факто, как отмечают транспортники, этой альтернативой стала нелегальная перевозка людей, принявшая во время пандемии большой размах.

Последнее постановление Комиссии, как подчеркивают перевозчики, ставит под угрозу существование отрасли автомобильного пассажирского транспорта и может привести к прекращению деятельности многих регулярных маршрутов, которые не смогут возобновить работу после снятия ограничений.

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"По этой причине перевозчики не могут не отреагировать на это решение Комиссии. Мы будем действовать солидарно и коллективно на всей территории Молдовы. После первого штрафа, примененного в отношении транспортников за несоблюдение постановления, очень возможно объявление даты протеста перед зданием правительства и полная приостановка регулярных маршрутов", – сказано в обращении перевозчиков.

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С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевалось и действует до 15 апреля.

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