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Выборы

Выборы в Молдове: за кого в ряде населенных пунктов будут голосовать в мае

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210216/33654725/vybory-v-moldove-za-kogo-zhiteli-ryada-naselennykh-punktov-budut-golosovat-v-mae.html

Члены Центральной избирательной комиссии утвердили календарную программу новых местных выборов в двух коммунах.

КИШИНЕВ, 16 фев – Sputnik. В населенных пунктах Негурений-Векь Унгенского района и Хыртоп Чимишлийского района 16 мая пройдут новые местные выборы. Граждане этих коммун будут выбирать примаров.

Депутаты Народного собрания Гагаузии
© Screenshot / Пресс-служба НСГ
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"Утверждается календарная программа для организации и проведения новых местных выборов на пост примаров в ряде населенных пунктов 16 мая 2021 года. Данная программа передается для информирования и реализации в пределах полномочий местным публичным властям коммуны Негурений-Векь Унгенского района, коммуны Хыртоп Чимишлийского района, политическим партиям, представленным в парламенте, электоральным органам после их утверждения", – сказал глава ЦИК Дорин Чимил.

Выборы проводятся в связи с досрочным прекращением мандатов предыдущих руководителей местной администрации. Мэры населенных пунктов Негурений-Векь и Хыртоп скончались в 2020 году.

Всеобщие местные выборы состоялись в Молдове осенью 2019 года. Следует отметить, что согласно электоральному законодательству, новые местные выборы проводятся не чаще двух раз в год – весной и осенью.

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