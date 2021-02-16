Выборы в Молдове: за кого в ряде населенных пунктов будут голосовать в мае

КИШИНЕВ, 16 фев – Sputnik. В населенных пунктах Негурений-Векь Унгенского района и Хыртоп Чимишлийского района 16 мая пройдут новые местные выборы. Граждане этих коммун будут выбирать примаров.

"Утверждается календарная программа для организации и проведения новых местных выборов на пост примаров в ряде населенных пунктов 16 мая 2021 года. Данная программа передается для информирования и реализации в пределах полномочий местным публичным властям коммуны Негурений-Векь Унгенского района, коммуны Хыртоп Чимишлийского района, политическим партиям, представленным в парламенте, электоральным органам после их утверждения", – сказал глава ЦИК Дорин Чимил.

Выборы проводятся в связи с досрочным прекращением мандатов предыдущих руководителей местной администрации. Мэры населенных пунктов Негурений-Векь и Хыртоп скончались в 2020 году.

Всеобщие местные выборы состоялись в Молдове осенью 2019 года. Следует отметить, что согласно электоральному законодательству, новые местные выборы проводятся не чаще двух раз в год – весной и осенью.

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