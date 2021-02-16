В Минздраве Молдовы уточнили, когда в страну поступит вакцина от COVID-19

Ранее министерство сообщало, что средство иммунизации от коронавируса доставят в республику в середине февраля, теперь срок – до конца месяца.

КИШИНЕВ, 16 фев – Sputnik. Партии вакцин от COVID-19 поступят в Молдову до конца февраля. Об этом Sputnik Молдова сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты республики.

"Партии вакцин поступят в страну до конца февраля. В ближайшие дни платформа Covax объявит точную дату доставки. Необходимо учитывать и факт, что существует чрезвычайно высокий спрос на вакцину во всех странах, что несколько затрудняет ее доставку", – отметили в Минздраве.

В министерстве отметили, что подтверждение о поставке вакцины по платформе Covax в Молдову получено 30 января. "Речь идет о первом транше в 24 570 доз вакцины Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и 156 000 доз производства Oxford/AstraZeneca", – уточнили в ведомстве.

Процесс вакцинации, как отметили в структуре, начнется сразу после получения препаратов, которые распределят по территориальным центрам общественного здоровья, структурам первичной медпомощи (AMP) и некоторым больницам страны.

В Минздраве уточнили, что "все вакцины, одобренные властями США, Европейского союза и предварительно одобренные ВОЗ, прошли необходимые этапы клинических испытаний".

"В рамках исследований свыше 40 000 человек были включены в клинические испытания каждой вакцины. В ходе клинических испытаний не сообщалось о серьезных побочных реакциях. Вакцины производства Pfizer, Moderna и AstraZeneca, одобренные для использования в экстренных случаях, вводились более 50 миллионов раз без каких-либо чрезвычайно серьезных нежелательных явлений", – добавили в министерстве.

Ранее Минздрав Молдовы сообщал, что первые партии вакцины от COVID-19 прибудут в Республику Молдова в середине февраля. Это 24 570 доз вакцины Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и 264 000 доз, произведенных Oxford/AstraZeneca. Министерство объявило 30 января, что получено подтверждение доставки вакцины от платформы Covax – количества доз, достаточного для вакцинации 20% населения. Однако позже и.о. главы Минздрава Татьяна Затык заявляла, что число доз препарата, произведенного Oxford/AstraZeneca, составит 156 тысяч.

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