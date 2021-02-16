16:47 16 Февраля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.11
  • USD17.40
  • RUB0.24
  • RON4.33
  • UAH0.62
Поиск
Исправительное учреждение.

В доме и офисе замглавы молдавской пенитенциарной системы прошли обыски

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
12810
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210216/33656736/v-dome-i-ofise-demchenko-proshli-obyski-genprokuratura.html

Ранее спецназ Fulger провел обыски на территории Кишинева, а также в тюрьме №18 в Бранештах, задержаны несколько человек по подозрению в совершении мошенничества путем хищения денег с банковских карт граждан.

КИШИНЕВ, 16 фев — Sputnik. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел провела обыски в доме, офисе и автомобиле Сергея Демченко, заместителя Национальной администрации пенитенциарных учреждений (НАПУ), задержанного в понедельник на 72 часа.

Расследование продолжается, для установления всех обстоятельств дела будет проведено изучение большого объема материалов в сотрудничестве с СИБ и Генинспекторатом полиции, сообщает Генеральная прокуратура.

Замначальника НАПУ подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями в интересах преступной организации. Ожидается, что вскоре прокуроры предъявят задержанному обвинение и обратятся в суд для продления его содержания под стражей.

Исправительное учреждение/
© Sputnik / Miroslav Rotari
Сотрудниками администрации тюрем Молдовы заинтересовались прокуроры

Ранее Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел начала ряд мероприятий в отношении сотрудников Национальной администрации пенитенциарных учреждений Молдовы.

Известно также, что 10 февраля сотрудники спецназа Fulger провели обыски на территории Кишинева и в тюрьме №18 в Бранештах. Тогда задержали несколько человек по подозрению в совершении мошенничества путем хищения финансовых средств с банковских карт граждан.

В ведомстве уточнили, что по итогам расследования будет предоставлена информация о предпринятых мерах и полученных результатах.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Надзиратель из Крикова за взятку обещала помочь заключенному выйти на свободу
Мошенники, которыми руководил заключенный, задержаны
Теги:
пенитенциар


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Девушка на Никольской улице в Москве.
Фото: А снег идет – сильные снегопады в разных странах
США просчитались: Новак заявил, что “Северный поток - 2” почти готов
Видео: США просчитались: Новак заявил, что "Северный поток - 2" почти готов
Число пассажиров общественного транспорта в Молдове в 2020 году резко упало
Число пассажиров общественного транспорта в Молдове резко упало

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться