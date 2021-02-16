В доме и офисе замглавы молдавской пенитенциарной системы прошли обыски

Ранее спецназ Fulger провел обыски на территории Кишинева, а также в тюрьме №18 в Бранештах, задержаны несколько человек по подозрению в совершении мошенничества путем хищения денег с банковских карт граждан.

КИШИНЕВ, 16 фев — Sputnik. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел провела обыски в доме, офисе и автомобиле Сергея Демченко, заместителя Национальной администрации пенитенциарных учреждений (НАПУ), задержанного в понедельник на 72 часа.

Расследование продолжается, для установления всех обстоятельств дела будет проведено изучение большого объема материалов в сотрудничестве с СИБ и Генинспекторатом полиции, сообщает Генеральная прокуратура.

Замначальника НАПУ подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями в интересах преступной организации. Ожидается, что вскоре прокуроры предъявят задержанному обвинение и обратятся в суд для продления его содержания под стражей.

Ранее Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел начала ряд мероприятий в отношении сотрудников Национальной администрации пенитенциарных учреждений Молдовы.

Известно также, что 10 февраля сотрудники спецназа Fulger провели обыски на территории Кишинева и в тюрьме №18 в Бранештах. Тогда задержали несколько человек по подозрению в совершении мошенничества путем хищения финансовых средств с банковских карт граждан.

В ведомстве уточнили, что по итогам расследования будет предоставлена информация о предпринятых мерах и полученных результатах.

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