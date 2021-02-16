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Полиция.

Режим ЧП в здравоохранении: за что положен штраф – уточнение полиции

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (121)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210216/33657824/rezhim-chp-v-zdravookhranenii-za-chto-polozhen-shtraf---utochnenie-politsii.html

Правоохранительные органы будут решительно предотвращать нарушение установленных противоэпидемических правил.

КИШИНЕВ, 16 фев – Sputnik. Стражи закона будут усиленно патрулировать и принимать полагающиеся меры в случае нарушения ограничений, действующих во время чрезвычайного положения в здравоохранении. Об этом сообщили в Генинспекторате полиции (ГИП). 

Медицинский работник
© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova / PETKOGLO SERGEY
В Молдове продлено ЧП в здравоохранении: введены новые ограничения

Как отметил источник, с продлением карантина в стране остались в силе различные ограничения, некоторые из них ужесточили или добавили новые. Самое главное для всех граждан - продолжать соблюдать масочный режим, избегать мест скопления людей и сохранять социальную дистанцию. 

"Органы полиции будут работать на полную мощность. Продолжится патрулирование территорий, прилегающих к коммерческим точкам, общественных мест, зон отдыха, остановок общественного транспорта, также будут предприниматься меры для ограничения посадки большого количества человек в автобусы и троллейбусы", – пояснили в ГИП.

В ведомстве призвали соблюдать все установленные властями правила, а также напомнили о главных ограничениях, за которые положены штрафы:

  • С 17 февраля 2021 года торговые центры прекращают работу в выходные дни, но с обеспечением работы супермаркетов и аптек, относящихся к ТЦ.
    Полицейская мигалка.
    © Sputnik / Mihai Caraus
    Молдова: топ самых частых нарушений режима ЧП в сфере здравоохранения
  • С 17 февраля по 1 марта 2021 года включительно ограничена деятельность рынков, теперь они будут доступны лишь по вторникам, четвергам и субботам, за исключением сельскохозяйственных торговых точек.
  • Предприниматели, работающие в закрытых помещениях, должны будут обеспечить одновременное нахождение внутри посетителей, исходя из нормы 1 посетитель на 4 квадратных метра.
  • Кинотеатры остаются закрытыми.
  • Количество участников праздничных мероприятий в предприятиях общественного питания сокращается с 50 человек до 20 гостей максимум. Запрещена деятельность ночных клубов и дискотек.
"Разрешается проводить мероприятия со зрителями в театральных и концертных залах при занятости 50% от количества мест, но не более 250 зрителей для залов вместимостью более 500 мест, с соблюдением мер по профилактике COVID-19", – уточнили в полиции. 

Сотрудники правоохранительных органов намерены проверять деятельность предпринимателей, в случае несоблюдения правил им будет выписан штраф.

С начала этого года полиция составила 3522 акта, а общая сумма штрафов превышает четыре миллиона леев. 

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевалось.

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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (121)

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