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Лаборатория для проведения тестов на антитела к коронавирусу

Официально: в Молдове подтвердилось 965 новых случаев COVID-19

© Sputnik / Aram Nersesyan
Общество
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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (124)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210216/33658504/ofitsialno-skolko-novykh-sluchaev-covid-19-podtverdilos-v-strane.html

Общее число документально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в стране перевалило за 171 тысячу.

КИШИНЕВ, 16 фев – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 965 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава во вторник.

Полиция.
© Sputnik / Mihai Caraus
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Выявлено три эпизода "импорта" инфекции: из Румынии, Украины и Испании.

Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 171 514.

За минувшие 24 часа проведено 3252 теста, при этом повторно – 321.

За последние сутки COVID-19 заразились 48 медработников: 23 врача, 21 медсестра и 4 человека вспомогательного персонала.

В крайне тяжелом состоянии находится 282 пациента (из них 55 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких). 

По данным Минздрава, за сутки выздоровели 614 человек. Всего вылечившихся на данный момент – 158 619.

Зафиксировано еще 17 летальных исходов, общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции – 3678.

Среди погибших два медика: 72-летняя Джеорджета Рэйляну, работавшая в пенитенциаре №16, а также 82-летний Григорий Базарный, сотрудник санатория Constructorul. 

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое продлили до 15 апреля 2021 года.

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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (124)

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